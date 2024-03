Quo Vadis, Bergischer HC?

Gerade einmal vier Treffer Vorsprung retten den Bergischen HC aktuell nach der 22:33-Pleite beim SC DHfK Leipzig vor dem Sturz auf einen Abstiegsplatz der Handball-Bundesliga. "Das war ein spielerischer Offenbarungseid", kommentierte Thomas Rademacher von der Westdeutschen Zeitung nun jüngst beim Podcast Kreis Ab.

Die Probleme bei den Bergischen Löwen liegen auf beiden Seiten des Parketts. "Haarsträubende Fehler" im Angriff und "kein Zugriff in der Deckung" habe es in den teilweise schon knappen Spielen zuvor gegeben, so Rademacher bei Kreis Ab.

BHC-Trainer Jamal Naji kann vor allem auf einer zentralen Position derzeit nicht aus dem Vollen schöpfen. Sowohl Tom Kare Nikolaisen (Rückenprobleme) wie auch Aron Seesing (Schulter) fehlen schon langfristig und auch Frederik Ladefoged (Rücken) stehen aktuell nicht zur Verfügung. Damit waren Winterneuzugang Antoni Doniecki bei seinem zweiten Einsatz wie auch Oberligaspieler Ivo Santos die einzigen Kreisläufer im Team.

Auch im Innenblock kann man dementsprechend nicht auf Automatismen aus vergangenen Jahren oder gar der laufenden Saison großartig zurückgreifen. "Nach 60 Minuten wissen wir, dass Leipzig mit dem Druck deutlich besser umgegangen ist als wir", bilanzierte BHC-Coach Jamal Naji nach dem Leipzig-Spiel.

Er kritisierte aber auch seine Außenpositionen, wo mit Tim Nothdurft (Augenentzündung) und Noah Beyer (erkrankt) beide Linksaußen nicht in bester Verfassung sind. "Das sind einfach Schuss-Spots, aus denen wir deutlich besser abschließen müssen."

Trainerdiskussion im Bergischen Land

Auch Leistungs- und Hoffnungsträger wie Tomas Babak, Linus Arnesson und Mads Andersen können nicht glänzen. "Gar keiner bringt aktuell seine individuelle Leistung", so Rademacher bei Kreis Ab. "Fatale Wurfquote, kein Einsatz in der Abwehr, keine Energie im Angriff. Alibi-Handball. Sicher der Tiefpunkt in dieser Saison", prangerte Jörg Föste den Auftritt seiner Mannschaft an.

Gegenüber der Westdeutschen Zeitung erklärte der BHC-Geschäftsführer: "Wir müssen jeden Tag nutzen, um die derzeitige Entwicklung zu stoppen. Es darf und kann so nicht weitergehen."

Die Trainerdiskussion in den Lokalmedien ist längst im Gange, auch wenn der Bergische HC erst im November den Vertrag mit Jamal Naji bis 2028 verlängerte. Damals war man "der festen Überzeugung, dass Jamal Naji aktuell der beste Trainer ist, den der Bergische HC jetzt haben kann", so BHC-Geschäftsführer Jörg Föste.

Er hatte betont: "Wenn man so von einer Personalie in entscheidender Führungsposition überzeugt ist, dann muss man Nägel mit Köpfen machen."

In der Saison 2016/17 hielt der Klub nach einer katastrophalen Hinserie mit lediglich fünf Pluspunkten an Sebastian Hinze fest, stieg allerdings dann mit 22:44 Zählern aufgrund einer um 19 Tore schlechteren Tordifferenz gegenüber dem VfL Gummersbach ab. BHC-Vorläufer SG Solingen musste 2002 mit 23:45 Punkten aus der Beletage ab - auch Jens Pfänder durfte damals weiter arbeiten.

Niederlagen-Serie und entscheidende Wochen

Nach der siebten Niederlage in Serie gab es eine Sitzung des Mannschaftsrats bestätigte Föste der Westdeutschen Zeitung und Rademacher fragt bei Kreis Ab: "Was macht der BHC richtig gut auf dem Feld? In der Vergangenheit konnte man mit dem Abwehr-Torhüter-Paket zu 75-80 Prozent zufrieden sein. Das sehe ich aber gerade nicht." Für den morgigen Mittwoch sei eine Erklärung des Klubs angekündigt worden, berichtet Rademacher.

Der Bergische HC steht im März und April vor den Wochen der Wahrheit. Vor der Nationalmannschaftpause absolviert man noch am Sonntag das Derby gegen den VfL Gummersbach, im Heimspiel gegen den SC Magdeburg ist man klarer Außenseiter.

Danach kommen aber auch die Teams, wo es zu punkten gilt: Angefangen am 28. März (Gründonnerstag) mit dem Auswärtsspiel in Stuttgart und in der Woche nach Ostern mit dem Heimspiel gegen den ThSV Eisenach (07.04.). Auch bei Balingen und gegen Erlangen spielt man im April noch.