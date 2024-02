Quintett zahlt höhere Gehälter als Bayern - UEFA sieht Ende der Spirale

Die Gehaltskosten der europäischen Klubs wachsen weiter - doch die UEFA sieht klare Anzeichen für mehr Vernunft. Einige Länder aber bleiben Sorgenkinder.

Die Corona-Pandemie hatte sich massiv auf die Finanzen der Fußballklubs in Europa ausgewirkt - nur ganz offensichtlich nicht auf die Gehälter. Doch wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten "European Club Finance and Investment Landscape Report" der UEFA hervorgeht, deutet sich inzwischen ein Ende der ständigen Aufwärtsspirale an.

Demnach betrugen die Gesamtlohnkosten aller europäischen Erstligisten im Jahr 2022 16,9 Milliarden Euro und damit 6,1 Prozent mehr als 2021 und sogar 15 Prozent mehr als 2019, also vor der Pandemie. Berücksichtigt sind jeweils nicht nur die Spielergehälter, sondern die aller Klubangestellten. Doch nach den bislang vorliegenden Finanzkennzahlen für das Jahr 2023 verlangsamt sich das Wachstum nun. "Trotz des starken Inflationsdrucks in den europäischen Volkswirtschaften", wie es in dem Report heißt, fiel die jüngste Steigerung "nur" um 3,8 Prozent aus.

Bundesliga gehört bei Personal-Umsatz-Quote zu den besten Ligen

Und auch andere Zahlen sprechen für mehr Vernunft bei den Gehältern. 2022 machten diese durchschnittlich noch bedenkliche 71 Prozent der Einnahmen aus, 2023 erwartet die UEFA eine Quote von 65 Prozent und damit nahezu Vor-Pandemie-Niveau (63 Prozent). Die größten Sorgenkinder waren 2022 Belgien, Frankreich, Italien und die Türkei mit Quoten zwischen 83 und 89 Prozent, während die Bundesliga ebenso wie Österreich, Dänemark, Schweden oder Russland mit unter 60 Prozent deutlich gesünder dastanden. Die Premier-League-Klubs, die 2022 mit 4,3 Milliarden Euro die höchsten Personalkosten hatten, lagen mit 68 Prozent im Durchschnitt.

Die UEFA führt den generellen Rückgang auf ihre neuen Nachhaltigkeitsanforderungen zurück, die die bisherige Financial-Fairplay-Regeln ersetzen und ab 2025 vorsehen, dass nur noch 70 Prozent der fußballbezogenen Einnahmen ins kickende Personal fließen dürfen. Die Klubs würden sich bereits jetzt darauf vorbereiten, schreibt der Verband.

Die Gehaltskosten der Topklubs bleiben gleichwohl exorbitant. Neuer Spitzenreiter ist 2023 der FC Barcelona mit 639 Millionen Euro vor Vorjahres-Primus Paris St. Germain (617 Mio. Euro), Manchester City (554 Mio. Euro), Real Madrid (453 Mio. Euro), dem FC Liverpool (429 Mio. Euro) und dem sechstplatzierten FC Bayern (416 Mio. Euro).

jpe