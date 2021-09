Quintett um Gnabry fehlt im Bayern-Training

Der FC Bayern musste am Dienstag im Training gleich auf fünf Spieler verzichten. Auch Serge Gnabry konnte nicht mitwirken.

Nach Angaben des Rekordmeisters fehlte der Nationalspieler wegen eines grippalen Infekts. Ob sein Einsatz am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth gefährdet ist, teilten die Münchner nicht mit.

Neben Gnabry musste Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag auch weiterhin auf Corentin Tolisso (Wadenprobleme) und Kingsley Coman (Eingriff am Herzen) verzichten sowie auf Ersatzkeeper Sven Ulreich (Innenband-Teilverletzung am rechten Kniegelenk) und Jamal Musiala (Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk), die sich jeweils am Montag im Training verletzt hatten.

Gnabry stand an allen fünf Spieltagen in der Startelf, schoss dabei drei Tore und bereitete ein weiteres vor (kicker-Notenschnitt 3,2). Beim DFB-Pokal- (zwei Assists beim 12:0 beim Bremer SV) und Champions-League-Auftakt (ein Assist beim 3:0 beim FC Barcelona) war er jeweils nach etwas mehr als einer Stunde eingewechselt worden.

