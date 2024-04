Querfeld: "Das Cup-Finale ist genauso speziell wie es ein Champions-League-Finale wäre"

Mit Leopold Querfeld hat sich ein Eigengewächs des SK Rapid in den vergangenen Zeit zum klaren Stammspieler entwickelt. Der erst 20-jährige Abwehrspieler zählt bei den Grün-Weißen schon zu den Leadern in der Mannschaft und wird am 1. Mai bereits sein zweites ÖFB-Cup-Finale erleben. Diese Mal dann hoffentlich auch auf dem Platz.

Mit 17 Jahren und 10 Monaten feierte Leopold Querfeld sein Profidebüt für seinen Jugendverein Rapid Wien. Dabei kam der mittlerweile 20-jährige Abwehrspieler aber nicht wie vermutet in der Bundesliga oder dem ÖFB-Cup zum Einsatz, sondern erlebte seinen Einstand im Profiteam der Grün-Weißen ausgerechnet auf internationalem Parkett beim Auswärtsspiel gegen Dinamo Zagreb in der Europa League. "Das war schon eine unglaubliche Erfahrung. Ein noch schöneres Profidebüt wäre es nur gewesen, wenn wir auch gewonnen hätten", erzählt Querfeld im Rapid-Podcats "Vereinhören". Der junge Defensivprofi wurde damals bereits nach nur 21 Spielminuten ins kalte Wasser geworfen, als sich Martin Moormann verletzte und er unvorhergesehen unter Cheftrainer Dietmar Kühbauer vor 7.800 Zuschauern in Zagreb erstmals im A-Team der Hütteldorfer zum Zug kam.

"Ich war überglücklich, dass ich aufgrund von Verletzungen überhaupt mitfliegen durfte. Meine Familie war auch dort, aber es hat niemand damit gerechnet, dass ich ein paar Einsatzminuten bekommen würde. Da alles so schnell gegangen ist, konnte ich aber zumindest keine Nervosität aufbauen. Es war schon sehr spezieller Moment für mich", so Querfeld, der sich anschließend fast drei Monate gedulden musste, ehe er wieder für das Profiteam auflaufen durfte. Wieder einmal im Europacup, dieses Mal beim 2:1-Heimsieg gegen Vitesse Arnheim Anfang Februar im Conference-League-Play-off.

Ein Bundesligaspiel hatte er zu diesem Zeitpunkt immer noch keines in den Beinen. "Das ist schon sehr außergewöhnlich", sagt Querfeld. "Ich war dann schon etwas ungeduldig, weil ich mich auch auf meinen ersten Bundesliga-Einsatz gefreut hätte und der hat dann schon noch fast ein halbes Jahr auf sich warten lassen." Am 24. April war es dann aber soweit, als er wieder als Einwechselspieler nach einer Verletzung - dieses Mal von Christopher Dibon - auch erstmals Erstligaluft im Rapid-Trikot einatmen durfte.

Debüt als Kapitän gegen Klagenfurt

Es sollte der Start einer erfolgreichen Karriere im Westen Wiens sein. Denn seitdem kamen 49 weitere Pflichtspiele für Querfeld dazu, der sich mit Start der Saison 2022/23 einen Stammplatz in der Defensivzentrale der Grün-Weißen sichern konnte und seitdem zu den Konstanten in der Abwehrreihe der Wiener zählt. "Das ist schon sehr besonders, wenn man bei einem Verein so lange Zeit verbringen kann", weist Querfeld auf seine langjährige Geschichte bei den Hütteldorfern hin, zu denen er im zarten Alter von acht Jahren gewechselt war.

Dass er schließlich durch die gesamte Akademie und über die zweite Mannschaft zum Stammspieler in der Profimannschaft gebracht hat, erfüllt den elffachen U-21-Nationalspieler Österreichs, der im März beim 2:0-Testspielsieg über die Slowakei auch sein Debüt für das A-Nationalteam gab, mit viel Stolz: "Wenn ich daran denke, mit wie viel Spielern ich zusammengespielt habe, die genau das gleiche Ziel hatten und wie viele es dann tatsächlich geschafft haben, zeigt, was für ein steiniger Weg das war, es nach oben zu schaffen. Es war aber auch ein sehr cooler Weg, weil ich sehr viele tolle Menschen kennenlernen durfte."

Dabei lernte Querfeld auch früh, mit Druck umzugehen und rutschte über die Zeit bei seiner Mannschaft trotz seines noch jungen Alters in eine Führungsrolle hinein. Beim 1:1 gegen Austria Klagenfurt am letzten Spieltag der Meistergruppe durfte er sein Team dann auch erstmals als Kapitän auf das Spielfeld führen. "Ein extrem besonderes Gefühl. Das ist eine große Auszeichnung und ein großer Vertrauensbeweis vom Trainer. Ich will diese Rolle aber nicht überbewerten. Ich bin generell ein Leader, der Verantwortung übernehmen will und die Schleife repräsentiert das halt nur noch nach außen."

Dort agiert er mit reichlich Ruhe und Übersicht, obwohl er erst 20 Jahre ist. Querfeld erklärt das auch damit, dass für ihn jedes Spiel ein Higlight-Spiel ist: "Es ist nicht so entscheidend, auf welcher Ebene ein Spiel stattfindet. In dem Moment ist jedes Spiel das wichtigste. Ein Cup-Finale wäre für mich genauso speziell wie es ein Champions-League-Finale wäre, weil man das Spiel in diesem Moment einfach nur gewinnen will."

Der Revanchegedanke in der Mannschaft ist groß, wir haben noch eine Rechnung offen, die wir hoffentlich am 1. Mai begleichen können. Leopold Querfeld über das Cup-Finale gegen Sturm

Nachdem Querfeld im vergangenen Jahr noch das Cup-Finale gegen Sturm Graz (0:2) aufgrund einer Verletzung verpasst hatte, bietet sich ihm heuer nach dem abermaligen Einzug in das Endspiel aber nun die Chance, das nachzuholen. Dann kann der 20-Jährige auch hoffentlich aktiv am Geschehen teilnehmen und mit seiner Mannschaft für eine erfolgreiche Revanche für den verpassten Titel im Vorjahr sorgen: "Der Revanchegedanke in der Mannschaft ist groß, wir haben noch eine Rechnung offen, die wir hoffentlich am 1. Mai begleichen können."