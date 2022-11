Queiroz und der Schlüssel zur Verwandlung des Iran

Nach dem 2:6-Desaster zum Auftakt gegen England präsentiert sich die iranische Nationalmannschaft gegen Wales wie neu geboren. Zu verdanken scheint das nicht zuletzt Trainer Carlos Queiroz, der als Taktiker, Fußballlehrer und Psychologe durchschlagenden Erfolg hatte.

Aus Katar berichtet Thiemo Müller

Serdar Azmoun wollte seinen Trainer nach Abpfiff schier erwürgen, von Karim Ansarifard erhielt Carlos Queiroz einen Kuss auf die Stirn, und auch Rouzbeh Cheshmi umarmte den portugiesischen Fußballlehrer demonstrativ. Szenen, die eine Ahnung davon geben, welche Schlüsselrolle Queiroz hinter den Kulissen gespielt haben dürfte für den erstaunlichen Wandel des iranischen Teams innerhalb von knapp vier Tagen: Vom hoffnungslos überforderten Sparringspartner beim noch schmeichelhaften 2:6-Debakel gegen England hin zum ebenso geschlossenen wie schlagkräftigen Ensemble beim hoch verdienten 2:0 gegen Wales.

Queiroz hatte unmittelbar nach der Startpleite schon so etwas angekündigt - und hielt gemeinsam mit seinen Schützlingen tatsächlich Wort. "Wir haben zu unseren Wurzeln zurückgefunden", schwelgt der 69-Jährige, "ich finde keine Worte für die Komplimente, die unsere Jungs verdient haben."

Leverkusener Azmoun trotz Übergewichts ein belebender Faktor

Zum einen hatte Queiroz fünf Wechsel in der Startelf vorgenommen und auf ein System mit Viererkette umgestellt. Zum anderen war auch der eine oder andere Spieler nicht wiederzuerkennen. Etwa Verteidiger Majid Hosseini, der sich gegen England noch völlig neben der Spur präsentiert und die kicker-Note 6 verdient hatte, doch jetzt mit einer hochkonzentrierten Vorstellung überzeugte. Oder eben Cheshmi, beim WM-Start als Abwehrchef ebenfalls ein Ausfall (Note 5,5), nun als Joker erfolgreich und für die FIFA gar "Man oft he Match".

Dass Mittelstürmer Serdar Azmoun diesmal von Beginn an ran durfte, sorgte schon beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung für ohrenbetäubenden Jubel. Nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause wegen eines Faserrisses in der Wade ist der Leverkusener zwar mit deutlichem Übergewicht nach Katar gereist und wirkte mitunter noch schwerfällig. Dank seiner fußballerischen Klasse und seiner Einsatzfreude avancierte er gleichwohl auf Anhieb zu einem belebenden Faktor, nicht nur beim Pfostenschuss (52.). Nach knapp 70 Minuten und einem Muskelkrampf humpelte Azmoun schließlich vom Platz.

Fußball ist in allererster Linie ein Spiel. So haben wir den Ballast aus den Köpfen bekommen. Carlos Queiroz, Nationaltrainer Irans

Die wichtigsten Änderungen freilich vollzogen sich offenbar abseits des Rasens. "Jetzt waren wir mental bereit", erklärte Cheshmi. Vor dem England-Match dagegen habe "ein großer Druck auf uns gelastet", so der Schütze des 1:0. Druck, der nichts mit sportlichen Erwartungen zu tun gehabt habe, wie der 29-Jährige durchblicken ließ: "Es sind gewisse Dinge passiert gegenüber den Spielern. Aber die gelebte Solidarität innerhalb unserer Mannschaft ist großartig, alle haben sich gegenseitig geholfen."

Queiroz‘ psychologische Herangehensweise tat ihr übriges: "Ich habe der Mannschaft erklärt, dass Fußball in allererster Linie ein Spiel ist. So haben wir den ganzen Ballast aus den Köpfen bekommen." Dass der von Cheshmi erwähnte "Druck" im Zusammenhang steht mit möglichen Repressalien wegen der Protesthaltung gegen das Heimatregime, liegt auf der Hand. Zum Auftakt war die Mannschaft während des Abspielens der eigenen Hymne demonstrativ stumm geblieben.

Vor der Partie gegen Wales sangen die Spieler dagegen mit oder bewegten zumindest erkennbar die Lippen. Wie am Montag gab es erneut deutlich vernehmbare Pfiffe aus den Reihen der Zigtausenden iranischen Fans während der Hymne. Doch ob sich die Unmutsbekundungen auf die Hymne an sich bezogen oder darauf, dass die Spieler mitsangen bzw. am Montag darauf, dass sie nicht mitsangen? Darüber sind die verschiedensten Spekulationen im Umlauf, weshalb sich auch nicht ausschließen lässt, dass das Publikum aus ganz unterschiedlichen Gründen ein gemeinsames Pfeifkonzert veranstaltete. Dazu wiederum würden die Berichte über Auseinandersetzungen zwischen Regime treuen und oppositionellen iranischen Anhängern vor Ort passen.

Mit dem Achtelfinale will der Trainer "allen iranischen Fans ein Geschenk machen"

Festzuhalten bleibt: Während des laufenden Spiels mangelte es an beiden Tagen nicht an lautstarker Unterstützung für die Mannschaft. Weshalb Queiroz‘ Kritik an den Fans am Montag nicht ganz nachvollziehbar war - und sein ausdrückliches Lob am Donnerstag („unsere Anhänger waren heute essenziell wichtig“) widersprüchlich wirkt.

Wie auch immer: Mit dem bei einem weiteren Sieg gegen die USA am Dienstag nun wieder realistischen Achtelfinaleinzug wolle man "allen iranischen Fans ein Geschenk machen", betont der Portugiese. "Unsere Vorbereitung aufs nächste Spiel beginnt noch heute. Für den Moment ist wichtig, dass wir unsere Ziele und Träume in den eigenen Händen haben. Ich habe gleich gesagt: So wie wir gegen England angefangen haben, werden wir bei dieser WM nicht enden."