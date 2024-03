Quasi alles spricht für Berlin: Wie nur sollen die Löwen die Füchse schlagen?

Wenn der amtierende DHB-Pokalsieger am Donnerstagabend den Bundesliga-Spitzenreiter empfängt, kommt es zu einem ungewohnt ungleichen Duell. Wie bloß sollen die Rhein-Neckar Löwen den Füchsen Berlin die dritte Liganiederlage beibringen?

An der nötigen Unterstützung, so viel steht jetzt schon fest, wird es am Donnerstagabend (20 Uhr) nicht scheitern. Zum dritten Mal in dieser Saison werden die Löwen die magische Marke von über 10.000 Zuschauern knacken - alle wollen den Spitzenreiter aus Berlin sehen. Cheftrainer Sebastian Hinze verspricht "eine Mannschaft, der man ansieht, dass sie alles gibt für einen Heimsieg".

In der Heimtabelle sind die Löwen aktuell Zwölfter, mit sechs Siegen aus elf Auftritten vor eigenem Publikum. Nun aber gastiert der Tabellenführer aus der Hauptstadt in Mannheim - im Gepäck formstarke Dänen wie Mathias Gidsel oder Lasse Andersson. "Für uns wird es darauf ankommen, ihnen eben nicht die Räume zu geben, aus denen sie am liebsten angreifen", gibt Hinze die Marschroute vor: "Wir werden ein sehr gutes Abwehr-Torhüter-Paket brauchen."

Doch gibt es überhaupt Mutmacher aus Löwen-Sicht? Mit nur zwei Siegen aus den letzten zehn Bundesliga-Partien ist der amtierende deutsche Pokalsieger auf Rang elf abgestürzt. Das anhaltende Verletzungspech sorgt dafür, dass die Löwen kaum einmal in der gleichen Konstellation auflaufen können.

Vielleicht ist der Direktvergleich vielversprechender? Nicht wirklich. Das Hinspiel gewannen die Füchse zu Hause souverän mit 38:32 (17:14). Es war bereits der sechste Sieg gegen die Löwen in Folge, acht der letzten zehn Spiele gingen an den Hauptstadtklub.

Siewert: "War wichtig, so einen Break zu haben"

Auch der Kräftehaushalt dürfte kein großes Thema bei den Gästen werden. "In der Länderspielpause war es diesmal überschaubar mit den abgestellten Spielern und deren Spielbelastung. Bis auf Nils hatte keiner drei Spiele, und so tat die Pause auch den Spielern, die hier waren, ganz gut nach der hohen Belastung im Februar und März", erklärte Füchse-Coach Jaron Siewert im Vorfeld: "Es kamen alle sehr motiviert und freudestrahlend zurück und haben Lust auf die Herausforderungen, die auf uns warten. Es war aber wichtig, so einen Break zu haben, um voller Energie in die bevorstehenden intensiven zweieinhalb Wochen zu gehen."

Neben der Bundesliga wartet auf die Füchse in den Play-offs der European League das Duell mit den Kadetten Schaffhausen. Kurzfristig keine Option bei den Berlinern ist der weiterhin verletzte Marko Kopljar, der speziell in der Abwehr schmerzlich vermisst wird.

Dass Berlins Superstar Gidsel diesmal frei hatte und Löwen-Antreiber Juri Knorr bei der Olympia-Qualifikation alles reinwerfen musste, "könnte ein Vorteil sein", glaubt Siewert, fügt allerdings direkt an: "Die Rhein-Neckar Löwen bestehen nicht nur aus Juri Knorr, und wir nicht nur aus Mathias Gidsel."

Comebacks von Gensheimer und Groetzki?

Durchaus gespannt zeigt sich der Berliner Coach, ob Uwe Gensheimer auf Links- und Patrick Groetzki auf Rechtsaußen ihre Comebacks feiern werden. Für den angeschlagenen Riesen wäre es fraglos ein Gewinn.

"Die Löwen haben derzeit einen schweren Stand", sagt Siewert: "Da sieht man, wie schnell es in der Handball-Bundesliga geht. Hast du drei, vier schlechte Wochen, fehlen dir die Ergebnisse. Es müssen nicht mal schlechte Spiele gewesen sein. Wenn die Ergebnisse fehlen, kann es bei der Enge der Tabelle ganz schnell nach unten gehen."

Der Füchse-Cheftrainer glaubt fest daran, dass auch den Löwen die Länderspielpause gut getan hat, um den Fokus neu zu richten. Sein klarer Hinweis an die eigenen Spieler: "Die Löwen werden eine neue Serie starten wollen. Wir sind davor gewarnt und müssen schon unseren besten Handball auf die Platte bringen, um da Punkte zu holen."