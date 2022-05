Quartett um Torjäger Eisele verlässt Jena

Nach dem Landespokalsieg eine bittere Pille für Carl Zeiss Jena: Vier Spieler, unter anderem der Toptorschütze Fabian Eisele, verlängern ihre auslaufenden Verträge nicht.

Was sich bereits angedeutet hatte, ist nun bestätigt: Torjäger Fabian Eisele wird dem FCC nicht erhalten bleiben. Grund dafür scheint ein Sparkurs bei den Thüringern zu sein. Eisele schoss am vergangenen Samstag das entscheidende Tor zum Landespokalerfolg gegen den ZFC Meuselwitz. In der Regionalliga traf der Stürmer diese Saison 22 Mal.

Neben Eisele begeben sich Lucas Stauffer und Leon Bürger auf die Suche nach einem neuen Verein. Jugendspieler Silas Hagemann, der in dieser Saison viermal in der Regionalliga auflaufen durfte, hat sich ebenfalls gegen eine Vertragsverlängerung ausgesprochen.

"Wir bedauern, aber respektieren ihre Entscheidung, sich sportlich verändern zu wollen. Dafür wünschen wir den Jungs alles Gute und viel Erfolg in ihren neuen Klubs", so FCC-Sportdirektor Tobias Werner in der Pressemitteilung und führt weiter aus, "wir hätten die Spieler gern auch in der kommenden Saison in Jena gesehen und hatten entsprechende Angebote unterbreitet."