Quartett um Gnabry in Quarantäne: Bayern mit Rumpf-Aufgebot nach Kiew

Nach Joshua Kimmich müssen sich auch Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance erneut in häusliche Quarantäne begeben, wie der FC Bayern am Sonntag mitteilte.

Um 14.50 Uhr wird der Flieger des FC Bayern am Montag gen Ukraine abheben. Und er wird die Reise zum Champions-League-Spiel bei Dynamo Kiew (Dienstag, 18.45 Uhr) mit einem stark reduzierten Aufgebot tun müssen. Neben den fünf ungeimpften Quarantäne-Fällen Kimmich, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting und Cuisance, die laut FC Bayern Kontakt zu einer Person im unmittelbaren Umfeld der Mannschaft des FC Bayern hatten, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, fehlt ziemlich sicher auch Niklas Süle nach einer COVID-19-Infektion. Dazu aus identischem Grund Josip Stanisic. Dayot Upamecano sah in den ersten vier Gruppenspielen drei Verwarnungen und muss eine Gelbsperre absitzen. Daher darf Tanguy Nianzou im Abwehrzentrum auf eine neue Chance hoffen.

Bereits am vorigen Donnerstag wurden die nichtgeimpften Profis des Rekordmeisters darauf hingewiesen, dass der Verein für die Zeitdauer, da diese Spieler in Quarantäne müssten und deshalb nicht trainieren oder spielen könnten, kein Gehalt mehr zahlen werde.

Immerhin: Sportliche Sorgen rein in Bezug auf die Champions League muss sich der sechsmalige Gewinner des Henkelpotts nicht machen, die Achtelfinal-Zulassung ist bereits gesichert, der Gruppensieg sehr wahrscheinlich. Für Letzteres würde bereits ein Remis in Kiew genügen. Dennoch werden Julian Nagelsmann und seine Mannschaft schnell in die Erfolgsspur zurückkehren wollen. Dafür muss das Team alte Fehler abstellen, die zur unnötigen Niederlage in Augsburg führten. Nach Ballverlusten erweist sich der Rekordmeister als extrem verwundbar. Ein Umstand, um den die Gegner wissen und den sie für sich ausnutzen. Diese schon unter Hansi Flick offensichtliche Problematik hat auch Nagelsmann bislang nicht in den Griff bekommen.

Dazu dürfen einige Stars an ihrer Form arbeiten. Besonders Marcel Sabitzer nutzte seine Chance in Augsburg nicht, ist in dieser Verfassung keine Hilfe. Auch Leroy Sané erwischte nach längerer Zeit mal wieder einen schwachen Tag, ebenso Serge Gnabry, der nun aber ohnehin erneut fehlt. Diese Quarantäne-Thematik wird für das Team zunehmend zur Belastung. Man darf gespannt sein, ob die Mannschaft dies auf dem Platz einfach so abschütteln kann.