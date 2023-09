Quartett getoppt: Guirassy stellt VfB-Rekord auf

Mit seinen beiden 5:0-Heimsiegen hat der VfB Stuttgart hat einen neuen Bundesliga-Bestwert aufgestellt. Und auch Serhou Guirassy hat sich in den Geschichtsbüchern verewigt.

Drei Spiele, fünf Tore: Serhou Guirassy durfte in dieser Saison schon oft jubeln. IMAGO/Sportfoto Rudel

Alle Transferfenster - etwa das in Saudi-Arabien - sind zwar noch nicht zu, doch seit dem 1. September hat der VfB Stuttgart wohl Gewissheit: Serhou Guirassy wird noch eine Weile das Trikot mit dem roten Brustring tragen. Und an den ersten drei Spieltagen erfuhren die Verantwortlichen um Trainer Sebastian Hoeneß noch einmal eindrücklich, wie viel besser der Angreifer den Kader macht.

Bei den 5:0-Heimsiegen gegen den VfL Bochum und den SC Freiburg traf Guirassy jeweils doppelt, bei der 1:5-Klatsche bei RB Leipzig sorgte er - nach einer zuvor vergebenen Großchance - für die zwischenzeitliche Führung. Noch nie stand in der Bundesliga-Geschichte des VfB ein Spieler nach seinen ersten drei Spielen bei so vielen Toren. Gegen Freiburg toppte er schon in der 19. Minute mit seinem zweiten Treffer ein Stuttgarter Quartett.

Hermann Ohlicher (1973/74), Hansi Müller (1977/78), Fredi Bobic (1996/97) und Cacau (2004/05) waren die bislang Einzigen mit vier Toren nach drei ausgetragenen Spieltagen. Alle vier kamen am Saisonende auf zweistellige Werte: Ohlicher auf 17 Tore, Müller - obwohl Tor Nummer fünf bis zum 16. Spieltag auf sich warten ließ - auf 14. Bobic übertraf mit 19 Treffern sogar die 17, mit denen er im Jahr zuvor die kicker-Torjägerkanone gewonnen hatte. Und Cacau, damals mit einem Dreierpack gegen Mainz gestartet, schaffte immerhin deren zwölf.

Ein Sonderfall ist Pavel Pogrebnyak, der 2010/11 zwar ebenfalls in seinen ersten drei Saisonspielen viermal traf - unter anderem dreifach beim 7:0 gegen Gladbach -, allerdings dafür vier Spieltage brauchte, weil er am zweiten nicht zum Einsatz gekommen war. Den vier Toren ließ der Russe damals bis zum Saisonende nur noch vier weitere folgen.

Rekordhalter Müller - Mayer für Guirassy wohl uneinholbar

Bundesliga-weit hält Gerd Müller (1977/78) mit sieben Treffern den Torrekord nach drei Spieltagen - nach vier Spieltagen ist es der damalige Gladbacher Peter Mayer mit satten neun (1967/68). In Mainz müsste Guirassy nach der Länderspielpause also schon viermal treffen, um diesen Bestwert einzustellen.

An zwei anderen Bundesliga-Rekorden ist der VfB aber schon jetzt beteiligt: Zwei so hohe Heimsiege zum Auftakt hatte noch kein Klub im deutschen Oberhaus geschafft. Den Topwert hielten bislang der FC Bayern (2020/21) und Eintracht Frankfurt (1976/77) mit einer Tordifferenz von +9. Und: Dass mit dem VfB und Bayer Leverkusen nach drei Spieltagen gleich zwei Teams mindestens elfmal getroffen haben, gab es ebenfalls noch nie.