Quarterback Ranking: Prescott ist zurück - Stroud überholt Purdy

Die Regular Season biegt auf die Zielgerade ein, Zeit für ein finales Zwischenfazit: Zum letzten Mal vor den Play-offs sortiert kicker-Experte Adrian Franke alle 32 Starting-Quarterbacks. Wer klettert? Wer fällt? Wer kann sein Team in die Play-offs tragen?

Die NFL ist die Liga der kleinen Sample Sizes. Es gibt keine 50, 80, oder gar 100 Spiele pro Jahr, die allein durch die Menge an Daten nicht nur ein deutlich kompletteres Bild von einzelnen Teams und Spielern zeichnen, sondern auch eine viel höhere Vergleichbarkeit zwischen den Teams schaffen.

Der Vorteil, wenn es um individuelle Spieler und deren Bewertung geht, ist, dass man auf eine größere Sample Size zurückgreifen kann. Denn während Teams sich von Jahr zu Jahr stark unterscheiden können - weshalb Team Power Rankings mit viel größerem Fokus auf den Moment, auf das Hier und Jetzt angefertigt werden sollten - gibt es bei einzelnen Spielern Datenpunkte und Analysen aus der Vergangenheit, die immer noch relevant sind.

So entsteht eine stabilere Substanz. Wir kennen die Spieler, wir wissen, was sie können und was nicht. Das macht es leichter, auch ihre Höhen und Tiefen im Laufe einer Saison besser einzustufen. Der Kontext kommt nicht nur aus der kleinen Sample Size von 450 Dropbacks, die für den einen Quarterback in völlig anderen Umständen und womöglich gegen viel leichtere oder schwerere Defenses erfolgen, als für den anderen.

Ausgehend von diesen Gedanken gehe ich meine Quarterback-Rankings an. Das heißt nicht, dass die Leistungen der letzten Wochen ignoriert werden, weil man ein festgefahrenes Bild von einem Quarterback hat. Vielmehr soll ein Ranking entstehen, das solider ist, als eine Übersicht der Quarterbacks, die über die letzten fünf Wochen gut ausgesehen haben. Der Versuch, mehr Vergleichbarkeit einzubauen, indem man sich nicht von guten - oder schlechten - Stats innerhalb einer Saison blenden lässt.

Um im Hier und Jetzt eine halbwegs vergleichbare Basis zu schaffen, wurden für das Ranking nur Quarterbacks berücksichtigt, die in dieser Saison mindestens 140 Dropbacks auf dem Konto haben.

NFL Quarterback Ranking nach Woche 13

NICHT GERANKED: Zach Wilson/Trevor Siemian/Tim Boyle, New York Jets

Die Jets-Starter rotieren schneller, als man mit einem Ranking hinterherkommt. Zach Wilson ist besser als das, was die Jets über die letzten Wochen ins Rennen werfen. Scheinbar sollte Siemian ran, nachdem Tim Boyle bestätigt hat, was wir vorher schon über ihn wussten, jetzt ist es doch wieder Wilson, der laut Saleh sowieso die beste Option immer war.

Wilson hätte ich vermutlich zwischen Levis und Dobbs einsortiert, aber wichtiger ist diese Erkenntnis: Während wir sehen, was andere Teams aus ihren Backup-Quarterbacks herausholen, fällt unweigerlich auf, dass es eben nicht nur die Quarterback-Situation bei Gang Green ist. Die ganze Offense ist problematisch, womit wir wieder auf den Offensive Coordinator zurückkommen, der mit Sicherheit nicht zuletzt deshalb da ist, weil Aaron Rodgers das gefällt. Diese Saison ist verloren, wie wenig die Jets aber seit der Rodgers-Verletzung in Woche 1 unternommen haben, um eine halbwegs kompetitive Offense aufs Feld zu bringen und die Quarterback-Situation vernünftig zu managen, ist und bleibt desolat.

NICHT GERANKED: Bailey Zappe, New England Patriots

Leistungstechnisch macht es keinen großen Unterschied, ob Mac Jones oder Bailey Zappe diese Saison für die Patriots zu Ende spielt. Jones wäre alternativ auf dem mutmaßlich letzten oder vorletzten Platz und in normalen Umständen wäre Jones die fraglos bessere Wahl als Zappe. Aber von normalen Umständen reden wir bei den Patriots schon länger nicht mehr, ganz besonders in der Art und Weise, wie Jones über die letzten beiden Jahre gemanagt und hängengelassen wurde. So oder so: Zappe ist ein klassischer Backup, der in funktionierenden Umständen ein schneller Ballverteiler sein kann.

NICHT GERANKED: Joe Flacco, Cleveland Browns

Viel Analyse ist hier natürlich nicht möglich, aber die Situation zu beschreiben erklärt schon einiges darüber, von welcher Art Quarterback wir hier sprechen. Die Browns hatten Flacco für zwei Wochen auf dem Practice Squad, ehe sie ihn für den vergangenen Sonntag zum Starter beförderten. Weil Deshaun Watson den Rest der Saison verpasst, Dorian Thompson-Robinson eine Gehirnerschütterung hat - und Flacco in der Idee eine sichere, berechenbare Veteran-Lösung ist. Und das ist es, was die Browns in ihrer Situation brauchen: Einen Quarterback, der eine Baseline an Stabilität bereitet, sodass die eigene Defense Spiele gewinnen kann. Das hat man gegen die Rams eindrucksvoll gesehen, und ja, das ist auch eine Deshaun-Watson-Aussage: Das war eines der besseren Spiele für einen Browns-Quarterback in dieser Saison insgesamt.

NICHT GERANKED: Jake Browning, Cincinnati Bengals

Zwei Dinge würde ich aus dem Monday Night Game mitnehmen: Jake Browning wirft einen besseren Ball als Tyler Boyd - und diese Offense kann immer noch funktionieren, wenn der Quarterback die Playmaker in Szene setzen kann. Browning hat nicht Burrows Pocket-Management oder sein schnelles Spielverständnis, um blitzartig Entscheidungen zu treffen. Aber zumindest am Montagabend in Jacksonville hatte er dessen Kurzpass-Verlässlichkeit, und das kann dann immer noch zu einer produktiven Offense führen. Gleichzeitig würde ich für den Moment davon ausgehen, dass das das Highlight der Jake-Browning-Ära war.

Fünftes Tier: Junge Quarterbacks und ganz viel Hoffnung

28. Aidan O’Connell, Las Vegas Raiders

Ranking nach Week 4: nicht geranked.

Einer der Preseason-Hero-Rookie-Quarterbacks darf sich in der zweiten Saisonhälfte nach dem bereits eingeleiteten Neustart bei den Raiders beweisen - absolut nichts falsch an dieser Vorgehensweise.

Und O’Connell hatte seine Momente, insbesondere gegen die Chiefs vor der Bye Week. Aber viel mehr als das eben auch nicht.

Was bei dem Viertrunden-Pick positiv auffällt, ist, dass ihm das Quick Game zu liegen scheint. Wenn er kurze Dropbacks hat, ist der Ball schnell raus, da ist er sicher im Lesen der Defense und kann in der Folge den Ball gut verteilen. Und dass er den gelegentlichen sehenswerten Shot anbringen kann, das hat sich aus der Preseason übertragen.

Alles darüber hinaus - Spielen unter Druck, konstante Accuracy, Arbeiten durch seine Reads, Turnover-Risiken - steht noch mit größeren Fragezeichen dahinter. Ich gehe davon aus, dass O’Connell eher eine Karriere als Backup vor sich hat, aber in dieser Rolle könnten wir ihn eine ganze Weile lang in der NFL sehen.

27. Tommy DeVito, New York Giants

Ranking nach Week 4: Nicht geranked.

Eine sehr unterhaltsame Geschichte, und DeVito hat genug gezeigt, dass er zumindest noch ein Spiel bekommt, ehe dann vielleicht doch wieder Tyrod Taylor übernimmt.

Es sind absolut keine einfachen Umstände in New York dieses Jahr, DeVito mit seinem mitunter wilden Pocket-Verhalten macht manchmal die anfällige Protection noch schlechter.

Wenn er aber mal eine saubere Pocket hatte, hat DeVito alles in allem positiv überrascht. Auch kann man ihm fraglos einen positiven Trend attestieren, nach dieser Absurdität von einem Spiel gegen die Jets in Woche 8. Ein gewisses Armtalent fällt auf jeden Fall auf - das habe ich mir häufiger bei ihm notiert, ein Highlight war der lange Touchdown-Pass auf Barkley gegen die Commanders -, genau wie sein schneller Release. Das sind Dinge, mit denen man arbeiten kann.

DeVito zeigt als Passer genug, um als Undrafted Rookie eine Backup-Option nach dieser Saison zu sein. Das für sich betrachtet ist schon eine coole Geschichte und wer weiß, vielleicht steckt ja sogar noch mehr in ihm. Ich sage ehrlich, nach seinen ersten Auftritten hätte ich diesen jüngsten positiven Trend nicht erwartet und in einer Saison, in der es für Giants-Fans nicht viel zu lachen gab, ist DeVito so etwas wie die Feelgood-Story, das kann man jetzt schon festhalten.

Bryce Young erlebt eine ganz schwierige Rookie-Saison in Carolina. Getty Images

26. Bryce Young, Carolina Panthers

Ranking nach Week 4: 31.

All die Einwände sind komplett fair. Play-Calling, Offensive Line, chaotische Play-Caller-Zustände mit mehrfachen Wechseln, schlechte Receiver. All das würde ich sofort in jeder Bryce-Young-Analyse anbringen und deshalb fällen wir auch noch kein finales Urteil über den Nummer-1-Overall-Pick.

Gleichzeitig ist es mehr als fair, ernsthafte Bedenken hinsichtlich Youngs weiterer NFL-Prognose zu haben. Denn was wir bisher gesehen haben, ist ein Quarterback, dessen Playmaker-Qualitäten aus dem College sich nicht auf die NFL übertragen, weil seine physischen Limitationen ihn sowohl in der Pocket, als auch in puncto Armstärke merklich einschränken.

Wer auch immer nächstes Jahr diese Offense coacht, sollte idealerweise versuchen, etwas aufzubauen, was dem ähnelt, was Mike McDaniel für Tua Tagovailoa aufgebaut hat. Denn in manchen Limitationen sowie umgekehrt auch was einige Stärken angeht sehe ich Young und Tua gar nicht so weit voneinander weg.

Ich will Young erst noch in besseren Umständen sehen. Aber es sieht für den Moment stark danach aus, dass die Panthers mit dem Nummer-1-Pick die falsche Wahl getroffen haben.

25. Will Levis, Tennessee Titans

Ranking nach Week 4: nicht geranked.

Nach seinem furiosen Debüt gegen die Falcons ist es um Will Levis doch deutlich ruhiger geworden.

Das ist natürlich nachvollziehbar, denn dieses Big-Play-Feuerwerk, das er in seinem ersten Spiel rausgehauen hat, ist so nicht aufrecht zu erhalten. Und selbst in diesem Spiel war bereits absehbar, dass die Big Plays der klare Treiber waren, während die Down-für-Down-Konstanz darüber hinaus doch noch einiges zu wünschen übrig ließ.

An diesem Punkt sind wir nach wie vor mit ihm. Die Umstände in Tennessee sind dabei denkbar schwierig angesichts der Offensive Line, Levis steht meist wahnsinnig schnell unter Druck und dann bleiben häufig nur entweder der Checkdown, oder eben ein negatives Play.

Man kann nicht erwarten, dass ein Rookie-Quarterback in seinen ersten NFL-Spielen das kompensieren kann und Levis hat gerade in puncto Armtalent ein Potenzial angedeutet, das ihm 2024 eine faire Chance einbringen sollte. Dann wird er zeigen müssen, dass er eine produktive NFL-Offense umsetzen kann, die eben mehr ist, als Boom-or-Bust.

Viertes Tier: Übergangslösungen und Quarterbacks am Scheideweg

24. Josh Dobbs, Minnesota Vikings

Ranking nach Week 4: 26.

Nach dem Bears-Spiel scheint eine der großartigsten Storylines dieser NFL-Saison ihrem baldigen Ende entgegen zu gehen. Einiges deutet darauf hin, dass Minnesota Dobbs zeitnah Week wieder als Backup installieren wird - wofür man ihn ursprünglich kurz vor der Trade-Deadline auch aus Arizona geholt hatte.

Sollte es dazu kommen, geht für Dobbs damit eine bemerkenswerte Saison zu Ende. Eine Saison, in der er kurz vor Saisonstart nach Arizona kam und dort als Starter übernahm, dann nach Minnesota getradet wurde und sein erstes Spiel machte, bevor er überhaupt die Namen seiner Mitspieler, geschweige denn Playbook und Snap-Verhalten des Centers kannte.

In zwei gut designten Offenses konnte Dobbs mit einigen spektakulären Plays glänzen, insbesondere als Scrambler und Runner generell. Und ich gehe fest davon aus, dass er sich mit dieser Saison viele weitere Jahre als High-End-Backup verdient hat. Aber mehr - im Sinne von einer Starting-Rolle - dann auch nicht; dafür ist das, was er als reiner Passer mitbringt, doch zu wenig.

23. Desmond Ridder, Atlanta Falcons

Ranking nach Week 4: 32.

Ridder zeigt weiter absolut positive Tendenzen - und genauso bin ich weiterhin nicht davon überzeugt, dass er eine langfristige Lösung für die Falcons sein kann.

Als Game Manager mit einzelnen Flashes als Passer und ein wenig Value als Runner, aber ist er ein echter Mehrwert auf der Quarterback-Position? Was, wenn die Turnover ihn immer begleiten werden? Wie viel Potenzial nach oben steckt noch in ihm? Dann wäre er ein fehleranfälliger Game Manager, und das ist kein Starting-Quarterback, sondern ein High-Level-Backup.

Das sind einige der kritischen Fragen, die sich die Falcons spätestens nach der Saison stellen müssen. Im Moment ist er ein interessanter, junger Quarterback, der in seiner ersten Saison als Starter absolut positive Dinge zeigt, aber noch nicht die Stabilität mitbringt, die man von einem Quarterback sehen will, der ein mehrjähriger Starter sein soll.

22. Kenny Pickett, Pittsburgh Steelers

Ranking nach Week 4: 30.

Eine Anmerkung zu Beginn: Pickett wird jetzt erst einmal ausfallen, ich hielt es dennoch für sinnvoller, ihn hier aufzulisten, als Mitch Trubisky in der "nicht-geranked-Kategorie" zu haben. Die Verletzung dürfte letztlich dazu führen, dass Pickett erst recht die kommende Saison noch in Pittsburgh bekommt - etwas, das bei den Steelers vermutlich ohnehin nicht wirklich zur Debatte stand.

Über seine bisherige Karriere hat Pickett nicht annähernd genug gezeigt, um nahezulegen, dass er ein langfristiger Starter sein kann. Ein Quarterback mit Accuracy-Problemen, der unter Druck sehr anfällig wird und der physisch limitiert ist, auch wenn sich seine Playmaker-Qualitäten besser aus dem College auf die NFL übertragen haben, als ich das vor seinem Draft vermutet hatte.

Die Entlassung von Offensive Coordinator Matt Canada könnte diese bisherige Analyse fraglos in eine andere Richtung schieben. Vielleicht kann Pickett ein zumindest solider Game Manager werden, der verlässlicher innerhalb einer funktionierenden Offense agiert.

Das in Kombination mit seiner bereits nachgewiesenen Bereitschaft, vereinzelt selbst zu kreieren und Big Plays zu suchen, könnte ihn zu einer deutlich interessanteren Option machen.

Das Spiel gegen Cincinnati - hier fielen besonders einige Seam-Balls mit Feuer tief über die Mitte auf - sorgte für ein wenig Hoffnung dahingehend, dass Pickett zumindest mittelfristig ein solider Starter sein kann. Mehr als das würde mich dann schon wundern.

Gardner Minshew hat sich in dieser Saison zu einem echten Gunslinger entwickelt. Getty Images

21. Gardner Minshew, Indianapolis Colts

Ranking nach Week 4: nicht geranked.

Ich weiß nicht, was genau Gardner Minshew sich in der Offseason vorgenommen hat; in jedem Fall hat er dieses Jahr die volle Transformation vom "sicheren" Game Manager und Ballverteiler hin zum Gunslinger und Risiko-Quarterback hingelegt.

Als sich Anthony Richardson verletzt hat, ging ich davon aus, dass mit Minshew jetzt eine Ball-kontrollierende Offense Einzug erhält, in der das Passspiel nicht mehr als eine Ergänzung zum Run Game ist. Stattdessen feuert Minshew den Ball über das ganze Feld, mal mehr, mal weniger erfolgreich.

Minshew dieses Jahr zu sehen hat in jedem Fall meine Perspektive auf ihn verändert. "Perspektive" in dem Fall aber eben vor allem dahingehend, was für eine Art Backup-Quarterback er künftig sein wird.

20. Derek Carr, New Orleans Saints

Ranking nach Week 4: 22.

Jahrelang hielt ich Carr tendenziell für leicht unterschätzt, oder zumindest für in einigen Bereichen falsch eingeschätzt. Doch selbst wenn man bei Carr am kritischen Ende der Evaluation war, muss man festhalten, dass er auch diese Einschätzungen in dieser Saison tendenziell eher unterbietet.

Es war immer ein sehr optimistisches Unterfangen, zu versuchen, mit Derek Carr auf diesem Vertrag play-off-relevant zu sein. Carrs Leistungen in dieser Saison geben diesem Experiment keinerlei Chance.

Abgesehen von einzelnen Ausreißern fällt vor allem auf, wie notorisch Carr auf kurze Pässe aus ist, und damit dazu beiträgt, dass die Offense häufig die Explosivität vermissen lässt. Dass er unter Druck sehr schnell ins Schwimmen gerät, verschlimmert diese Problematik. Ich bin mit den Saints längst über den Punkt hinaus, dass ich noch großartig auf die alljährliche All-In-Strategie der Saints schimpfen will. Sollten die Saints Carr eine Elite-Line hinstellen können, würden diese Zeilen hier vermutlich auch anders aussehen. Aber selbst aus dem, was er in New Orleans aktuell hat, sollte er mehr machen können.

19. Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers

Ranking nach Week 4: 17.

Gut möglich, dass Baker Mayfield genug gezeigt hat, um sich auch über diese Saison hinaus als Quarterback-Übergangslösung in Tampa Bay festzusetzen.

Ich denke, das ist genau der Karrierepfad, der auf Mayfield jetzt noch wartet, und das beschreibt auch diese Quarterback-Gruppe in den meisten Fällen: Irgendwo zwischen Low-End-Starter und High-End-Backup. Gut genug, um einzelne Spiele zu gewinnen und in einer funktionalen Offense ein Verwalter zu sein. Aber mehr? Mehr vermutlich nicht, und das ist selbstredend sehr oberflächlich formuliert.

Mayfield hatte einige gute Phasen in dieser Saison, insbesondere dann, wenn er fehlerfrei agiert hat, unheimlich effizient bei Third Down war und einzelne Shot-Plays getroffen hat. Darauf zu bauen, dass er das konservieren kann, wäre in meinen Augen allerdings naiv.

18. Sam Howell, Washington Commanders

Ranking nach Week 4: 25.

Die Sample Size des einstigen Fünftrunden-Picks ist noch immer vergleichsweise klein. Wenn ich aber heute eine Prognose abgeben müsste, dann könnte ich mir eine Ryan-Fitzpatrick-ähnliche Karriere für Howell vorstellen.

Nicht nur, weil beide ähnliche Spielertypen sind, die das Big Play suchen, die aggressiv spielen und damit Spiele als Außenseiter durchaus gewinnen können, sondern auch, weil Howell rein qualitativ zwischen Elite-Backup und Low-End-Starter einzusortieren ist. Nochmal, alles unter dem Vorbehalt der relativ kleinen Sample Size. Aber ich denke, es ist wichtig, zu betonen, dass Howell wirklich keine schlechte Saison spielt. Auch sein Pocket-Verhalten ist besser geworden, und die Spielweise rein als Passer mit der Risikobereitschaft wird - wenn wir über diese Quarterback-Tiers sprechen - mir immer besser gefallen, als vorsichtige Game-Manager, die weniger Fehler machen, aber der Offense auch kaum Mehrwert geben.

Howell macht das. Gleichzeitig scheint sein Karrierepfad ein wenig vorgezeichnet, insbesondere auch weil ich nicht denke, dass die Kombination aus seinem Draft-Status und dem voraussichtlichen Umbruch in Washington ihm eine mittel- oder gar langfristige Zukunft bei den Commanders bescheren wird.

17. Justin Fields, Chicago Bears

Ranking nach Week 4: 23.

Fields hatte jetzt einige wirklich gute Spieler auch als Passer. Vor seiner Verletzung gegen Denver und Washington, auch sein Spiel gegen Detroit war absolut positiv.

Wir wissen, was Fields als Runner kann; weder seine Athletik, noch sein Armtalent wird infrage gestellt. Fields kann Plays machen, auch als Passer, das haben die letzten Wochen unterstrichen.

Aber Fields ist in seinem dritten Jahr in der NFL, und da reichen einzelne gute Spiele als Passer nicht aus. Das ist simple Realität der Situation für Chicago, ganz besonders eben dann, wenn die Bears den ersten oder zweiten Pick im kommenden Draft haben werden.

Bis dahin hat Fields noch die Möglichkeit, um den Bears die Entscheidung so schwer wie möglich zu machen, oder alternativ seinen Trade-Markt möglichst groß zu gestalten. Und das kann nur darüber funktionieren, dass er weiter als Passer Fortschritte macht. Er ist immer noch zu langsam, er ist immer noch zu unzuverlässig darin, eine konstante Passing-Offense umzusetzen, er verschuldet immer noch zu viele Pressures und Sacks. Und es braucht eine sehr spezifische Offense, die man um Fields aufbauen muss. Welcher Coaching Staff versucht sich daran?

Hat Russell Wilson bei den Denver Broncos eine Zukunft über diese Saison hinaus? Icon Sportswire via Getty Images

16. Russell Wilson, Denver Broncos

Ranking nach Week 4: 15.

Russell Wilson ist der Game Manager geworden, der er in Seattle allem Anschein nach nie sein wollte. Das funktioniert im Kontext der Broncos-Offense und solange die Defense massig Turnover produziert, sodass keine Shootouts gewonnen werden müssen.

Wilson spielt in diesem Rahmen gut, zumal er das gelegentliche Big Play sogar immer noch kreieren kann und in engen Spielen, die Denver mit seiner Defense und dem Run Game seit dem ersten Saisonviertel regelmäßig mit kreiert, kann das den Unterschied machen. Das vergleichsweise sichere Ballverteilen ohne größere Risikos, der gelegentliche Deep Ball - es ist eine effiziente Version von Wilson, was man absolut positiv hervorheben muss.

Das ist eine gute Lösung im Hier und Jetzt für Sean Payton und das, was die Broncos dieses Jahr sind. Es ist kein 200-Millionen-Dollar-Quarterback und auch nicht die langfristige Lösung für Denver. Wilson ist funktional, und das ist für den Moment ausreichend.

Drittes Tier: Quarterbacks, die mit Hilfe glänzen können

15. Jordan Love, Green Bay Packers

Ranking nach Week 4: 24.

Die erste Saisonhälfte von Love war erschreckend nah dran an dem, was er im College - wohlgemerkt vor vier Jahren - gezeigt hat: Ein Quarterback mit jeder Menge Armtalent, der ein paar Wow-Würfe pro Spiel in seinem Arsenal hat, aber in puncto Accuracy und Decision-Making so inkonstant ist, dass es schwierig ist, darum eine funktionierende Offense aufzubauen. Weil schlicht im Laufe eines Spiels zu viele negative Plays auf ein Big Play kamen.

Über die letzten Wochen hat sich das merklich geändert. Love ist als Passer konstanter geworden und man kann förmlich dabei zusehen, wie er und die Offense wachsen. Und diesen Part darf man nicht vergessen: Es ist eine sehr junge Offense mit einem immer noch - insbesondere in puncto Spielpraxis - jungen Quarterback.

Dass Love das spektakuläre Play jederzeit aus dem Ärmel schütteln kann, das war so etwas wie die eine Sache, die wir vor der Saison mit relativ hoher Sicherheit sagen konnten. Das zeigt er auch immer noch, inzwischen aber hat man mehr den Eindruck, dass das Fundament darunter stabiler wird. Und das ist eine sehr gute Formel.

14. Kyler Murray, Arizona Cardinals

Ranking nach Week 4: nicht geranked.

Vier Spiele hat Murray jetzt gespielt, seit er von seinem vor ziemlich genau einem Jahr erlittenen Kreuzbandriss zurückgekehrt ist. Neben der Tatsache, dass eine gewisse Anlaufphase nach einer so langen Verletzungspause ganz normal ist, kam Murray in eine gänzlich neue Offense zurück. Zum ersten Mal in seiner Karriere spielt er in einer Offense, die wenig mit der Air Raid zu tun hat, mit einem neuen Play-Caller und neuen Bausteinen um sich herum.

Das soll keine Grundlage für irgendwelche Ausreden sein, es ist nur notwendiger Kontext, um ein komplettes Bild zu zeichnen. Denn man sieht einige Effekte davon: Murray war in jedem Spiel einige Male mit Receivern nicht auf der gleichen Wellenlänge, oder das Timing war einfach leicht off, was zu einer Incompletion statt einem Catch führt. Man merkt auch, dass die Cardinals noch dabei sind, die richtige Mischung aus Under-Center- und Shotgun-Offense mit Murray zu finden.

Gleichzeitig wirkt Murray schon seit dem ersten Spiel wieder athletisch bei 100 Prozent. Er kreiert am Boden, er hat fast jede Woche ein paar herausragende Pässe im Arsenal und im Zusammenspiel mit Trey McBride attackiert er die Mitte des Feldes.

Für den Moment gehört er in dieses Tier, und das ist in Ordnung nach der langen Pause und nach der Art und Weise, wie die vergangene Saison gelaufen ist. Aber Murray ist derjenige aus dieser Gruppe, der den direktesten Weg in das Tier darüber hat.

Jared Goff spielt noch immer eine seiner besten NFL-Saisons. Getty Images

13. Jared Goff, Detroit Lions

Ranking nach Week 4: 9.

Nach den ersten fünf Spielen war ich überzeugt davon, dass wir die beste Saison in Jared Goffs bisheriger Karriere sehen. Und ich würde immer noch in diese Richtung tendieren, aber es ist unbestreitbar, dass die zweite Saisonhälfte nicht mehr auf dem gleichen Level stattfindet.

Turnover sind ein klarer Aspekt dabei, das hätte die Lions fast das Spiel gegen Chicago gekostet, und es war ein kritischer Faktor in der Niederlage gegen die Packers. Gleichzeitig sind die Big Plays im Vergleich zu Goffs furiosen ersten fünf Wochen runtergegangen.

Goff spielt immer noch absolut in Ordnung, aber wirkt jetzt wieder mehr wie der gute Game Manager einer gut funktionierenden Offense.

Und da wird sich bald die Frage stellen, ob diese Formel in den Play-offs funktionieren kann, angesichts der Art und Weise, wie die eigene Defense spielt.

12. Geno Smith, Seattle Seahawks

Ranking nach Week 4: 12.

Dass es für Geno Smith schwer werden würde, an die vergangene Saison anzuknüpfen, war immer klar. Die enorme Menge an schwierigen Big Plays, an Downfield Shots, das zu wiederholen ist schwierig. Und ein fairer Vorwurf an Seattles Offense - und das betrifft dann ein Stück weit auch Geno individuell - ist es, dass es dieses Jahr zu häufig nicht gelingt, offensiv konstant zu spielen.

Insofern ist ein gewisses Maß an Kritik auch gerechtfertigt. Aber: Diese Offense wäre in meinen Augen in signifikant größeren Schwierigkeiten, wenn Smith nicht wäre.

Er hatte seine individuellen Durchhänger, unter anderem in den Spielen gegen Cleveland, Baltimore und San Francisco, und das sind eben auch drei absolute Top-Defenses. Smith spielt aber immer noch gut bis sehr gut, die Big Plays sind nach wie vor Teil seines Arsenals und auch wenn einige der Turnover bitter waren: Es könnte deutlich schlimmer stehen um Seattles Quarterback-Position.

11. Tua Tagovailoa, Miami Dolphins

Ranking nach Week 4: 10.

Den Ball schnell verteilen, die Pocket initial gut navigieren, dem Play-Design und den Ball mit sehr gutem Timing an den richtigen Spot servieren und den Playmakers Möglichkeiten geben, Plays zu machen - das sind Tuas Paradedisziplinen, und die erfüllt er dieses Jahr exzellent.

Er ist ein idealer Ballverteiler in Mike McDaniels Offense und er trägt dazu bei, dass die Offense auf diesem Level funktioniert, mit dem gelegentlich selbst kreierten Play obendrauf.

All das ist positiv, aber gleichzeitig sind die Umstände ideal für Tuas Stärken und Schwächen, seine Stärken werden maximal betont, seine Schwächen gut versteckt. Und darüber hinaus haben wir mehrfach dieses Jahr die Limits auch schon gesehen.

Ich denke, dass Miami mit dieser Offense weit kommen kann - wenn alle Zahnräder ideal ineinandergreifen. Und da sehe ich Tua im Vergleich der Quarterbacks und insbesondere im Vergleich der Quarterbacks der produktivsten Offenses als ein relevantes, aber trotzdem vergleichsweise kleineres Quarterback-Zahnrad in der Offense-Maschinerie von Mike McDaniel.

10. Brock Purdy, San Francisco 49ers

Ranking nach Week 4: 14.

Das Spiel gegen die Eagles war ein gutes Beispiel in der Brock-Purdy-Analyse. Purdy war gut gegen Philly, er hat ein paar Plays gemacht, gerade früh im Spiel. In erster Linie aber haben die Play-Designs gegriffen und vor allem George Kittle und Deebo Samuel haben die Big Plays nach dem Catch aufgelegt.

Der Großteil von Purdys Yards insgesamt kam nach dem Catch, und auch dafür braucht es einen Quarterback, der den Ball im richtigen Moment sauber zum richtigen Receiver bringt. Aber es ordnet einfach den Impact des Quarterbacks in den richtigen Kontext ein, wenn San Francisco in einem Spiel, in dem der Quarterback in erster Linie sauber verwaltet, über 40 Punkte gegen den aktuellen NFC-Top-Seed auflegt.

Der Floor mit dieser Offense ist sehr hoch, das steht schlichtweg außer Frage. Und gleichzeitig bin ich an diesem Punkt absolut bereit, zuzugeben, dass Purdy der beste Quarterback ist, den Kyle Shanahan seit Matt Ryan hatte. Denn es gab auch andere Spiele, wie etwa gegen Jacksonville oder Tampa Bay, in denen Purdy selbst mehr kreiert hat und, wenn man so will, größeren Anteil an der offensiven Explosion hatte.

Die beste Nachricht für die Niners ist: Sie brauchen das nicht oft von ihrem Quarterback. Er muss die Offense nicht tragen, und das macht Purdy auch nicht. Die noch bessere Nachricht ist: Purdy hat gezeigt, dass er der Offense mehr zusätzlich geben kann, als Garoppolo vor ihm. Das macht diese Offense noch gefährlicher, und es könnte San Francisco zum Titel führen.

Zweites Tier: Diese Quarterbacks sind der Motor ihrer Offense

9. C.J. Stroud, Houston Texans

Ranking nach Week 4: 16.

Ich habe eingangs betont, dass ich dieses Ranking mit einer langfristigen Perspektive angehe. Natürlich spielt die aktuelle Form der letzten Wochen mit rein, sie wird allerdings weniger gewichtet als vielleicht bei anderen Rankings.

Dass Stroud dennoch so weit oben steht, ist im Kern vor allem eines: Mein Statement darüber, dass ich Stroud basierend auf dem, was ich dieses Jahr von ihm gesehen habe, weitere Vorschusslorbeeren zugestehe. Dass ich nicht nur das, was ich in dieser Saison von ihm sehe, als etwas einstufe, das nachhaltig ist. Sondern dass ich darüber hinaus auch denke, dass Stroud darauf weiter aufbauen kann.

Und dann gehört er absolut in diese Kategorie. Die Texans haben ein massiv inkonstantes Run Game, die Offensive Line wurde seit der Preseason andauernd verletzungsbedingt durchgemischt. Nico Collins hat im ersten Jahr mit Stroud seine beste NFL-Saison, Stroud spielt als Rookie furchtlos, ohne dabei zu viel Risiko zu gehen.

Er ist der Motor dieser Offense. Es ist eine gut designte Offense, aber ohne Stroud würde es nicht ansatzweise auf diesem Level funktionieren. Jetzt wird er den nächsten Rückschlag kompensieren müssen: Tank Dell, der bis dato eine großartige Rookie-Receiver-Saison gespielt hat, wird den Rest dieser Saison verletzt verpassen.

8. Jalen Hurts, Philadelphia Eagles

Ranking nach Week 4: 7.

Hurts gehört ganz eindeutig in diese Kategorie. Er alleine trägt die Offense nicht, und insbesondere als Passer haben wir bei ihm einiges an Inkonstanz gesehen, was vielleicht auch noch in den Play-offs ein Thema sein wird. Und natürlich sind die Umstände nicht zu vernachlässigen - hier haben es nach wie vor wenige Quarterbacks so gut wie Hurts.

Trotzdem ist Hurts ein Motor dieser Offense. Denn zu einem nicht unerheblichen Teil ist die Offense dank Hurts auch deshalb so gefährlich und hat so viele verschiedene Antworten, um Probleme im Spiel zu lösen und Matchups zu diktieren.

Hurts ist nach wie vor ein gefährlicher Deep Passer, mit seinen Rushing-Qualitäten aber insbesondere ist er ein kritischer Treiber für die Offense. Und das nicht nur dank des Tush Pushs.

Hurts ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Franchise-Quarterback immer gewisse Baselines auch als Passer übertreffen muss. Aber auch dafür, dass Franchise-Quarterbacks dennoch unterschiedlich aussehen können.

7. Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars

Ranking nach Week 4: 6.

Die Total Stats zeichnen nicht gerade das Bild eines Top-10-Quarterbacks. Das hat verschiedene Gründe, von Drops in kritischen Momenten über Red-Zone-Problemen bis hin zu einem äußerst unzuverlässigen Run Game, was die Offense ausrechenbar und weniger variantenreich macht.

Und Lawrence individuell hatte definitiv einige Durchhänger, aber zuletzt konnte man der Offense dabei zusehen, wie sie die richtigen Anpassungen gefunden hat - und Lawrence so dabei hilft, bei vergleichbaren Leistungen deutlich bessere Stats aufzulegen.

Denn man sieht, was Lawrence mit seinem Arm kann - nicht zuletzt im vertikalen Passspiel, Lawrence ist einer der besten Deep Passer dieser Saison. Seine Konstanz Underneath, sein Pocket-Movement, der schnelle Release - all das sind essenzielle Attribute, die Jacksonvilles Offense gefährlich machen.

Lawrence könnte jetzt kurzfristig mit einer Knöchelverletzung ausfallen, hatte aber allem Anschein nach Glück im Unglück und sollte nicht mehr als zwei bis drei Wochen fehlen.

6. Matt Stafford, Los Angeles Rams

Ranking nach Week 4: 5.

Stafford macht dieses Jahr vor allem einfach jede Menge Spaß. In einer jungen Offense mit vielen Fragezeichen, in der zudem die vermeintlich große Konstante Cooper Kupp nicht auf dem gewohnten Level spielt, ist Stafford der Dreh- und Angelpunkt.

Sein Arm öffnet das ganze Feld, sein Zusammenspiel mit Sean McVay gibt den Rams eine unerwartet gefährliche Offense. Stafford geht wenige Turnover-Risiken ein, er kann die Offense wenn nötig phasenweise tragen.

Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung die Rams nach dieser Saison gehen. Bis es so weit ist, haben sie aber eine echte Playoff-Chance - maßgeblich dank Stafford.

5. Dak Prescott, Dallas Cowboys

Ranking nach Week 4: 13.

Eine bemerkenswerte Wandlung innerhalb dieser Saison. Prescott war für mich lange das perfekte Bindeglied zwischen dem zweiten und dem ersten Quarterback-Tier. Irgendwie zu gut für Gruppe 2, aber nicht gut genug für das Top-Tier.

Der Saisonstart war dann wacklig genug, um ihn tiefer in das zweite Tier zu verorten. Weil er eben nicht in der Lage schien, die Offense anheben zu können. Inklusive einiger kritischer Fehler und Turnover, mit dem 49ers-Spiel als Tiefpunkt.

Seit Woche 6 spielt Prescott wie ein Top-3-Quarterback. Zwei Punkte dazu, denn es sind faire Argumente: es waren sicher nicht die besten Defenses, mit denen es Dallas in den letzten sieben Wochen zu tun hatte. Und: Prescott profitiert fraglos auch davon, dass die Cowboys ihre Offense merklich umgestellt haben. Mehr Motion, mehr Fokus auf CeeDee Lamb, aber nicht in einem starren Sinn, sondern so, dass es die ganze Offense öffnet.

Das hilft als eine Art Katalysator, aber was Prescott damit macht, ist spektakulär. An Prescotts Pre-Snap-Intelligenz, seinen mitunter sensationellen Seam-Pässen und seinen Game-Manager-Qualitäten auf höchster Ebene bestand auch vor zwei Monaten kein Zweifel. Dieses Jahr zeigt er auf eindrucksvolle Art und Weise, wie er eine funktionale Offense auf ein neues Level heben kann. Hält das an, sind die Cowboys ein echter Titelanwärter.

Dak Prescott ist zurecht im MVP-Rennen weit vorne mit dabei. Getty Images

Elite-Tier: Diese Quarterbacks tragen ihre Offense

4. Justin Herbert, Los Angeles Chargers

Ranking nach Week 4: 3.

Ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Saison genug über Justin Herbert geschrieben habe. Es ist gleichermaßen frustrierend wie ermüdend, seine Spiele zu analysieren, zu dem Schluss zu kommen, dass er auf herausragendem Level spielt, aber dass die Chargers regelmäßig sehr gute Auftritte ihres Franchise-Quarterbacks wirkungslos verpuffen lassen, sodass der Record Herberts individuelle Saison und damit auch das Narrativ konstant überschattet.

Das trägt dazu bei, dass die Diskussionen um Herbert häufig so verbohrt und vergiftet sind. Seine Leistungen passen nicht zum Record des Teams, und auch wenn Herbert natürlich auch seine Fehler im Laufe der Saison hatte, wäre diese Offense häufig ohne ihn schlichtweg nicht funktional gewesen.

Herbert ist nicht so häufig so spektakulär wie Josh Allen oder Patrick Mahomes, aber er hatte trotzdem seine Highlight-Würfe. Und seine Down-für-Down-Konstanz ist seine beste Qualität, sowohl was Pocket-Arbeit, als auch was das Ballverteilen als Motor der Offense angeht.

3. Lamar Jackson, Baltimore Ravens

Ranking nach Week 4: 4.

Ich mag, was Jackson dieses Jahr als Passer zeigt. Die Ravens haben noch immer keine Pass-heavy-Offense, aber insgesamt betrachtet ist die Offense deutlich mehr um das Passspiel aufgebaut als in den vergangenen Jahren.

Jackson hatte hier ein Zwischentief, seine Aggressivität als Passer ist aber immer noch wichtig für die Offense. Vor allem allerdings ist er dieses Jahr konstanter im Kurzpassspiel geworden und das ist ein wichtiger Treiber für die Offense geworden.

Und natürlich spielt das, was Jackson als Runner machen kann, eine gewichtige Rolle dabei, ihn in die Spitzengruppe einzusortieren.

Das ist immer noch der größte X-Faktor in seinem Spiel und etwas, das Spiele entscheiden kann. Jackson hat 19 Runs über mindestens zehn Yards, kein anderer Nicht-Quarterback hat mehr als 15.

Josh Allen und die Buffalo Bills haben im Playoff-Rennen noch eine Chance. Getty Images

2. Josh Allen, Buffalo Bills

Ranking nach Week 4: 2.

Allen weiterhin auf Platz 2 dürfte vielleicht manche überraschen, aber das ist in meinen Augen eine ziemlich klare Wahl hier. Natürlich hat Allen zu viele Interceptions, aber die Wahrnehmung davon schießt deutlich über das Ziel hinaus.

Denn Allen geht nicht mehr Turnover-Risiken ein als andere Quarterbacks, es sind tatsächlich weniger als die meisten. Nur sind seine Interceptions so prominent, weil sie auch mitunter so absurd sind, dass sie über die Maßen in den Mittelpunkt geraten.

Dass er einige derart gravierende Fehler in kritischen Momenten hatte, ist ein ganz eigenes Problem, aber es ist wichtig, das im richtigen Rahmen zu betrachten.

Selbst mit diesen Interceptions ist Allen einer der besten Quarterbacks in der NFL dieses Jahr. In dem was er selbst kreiert, in der Art und Weise, wie er die Bills-Offense, die noch immer ihre Identität sucht und das jetzt schon mit dem zweiten Offensive Coordinator in dieser Saison, trägt.

Allen ist der maßgebliche Grund dafür, dass ich Buffalo im Play-off-Rennen noch nicht abgeschrieben habe. Und sollten die Bills als Wildcard reinkommen, könnte es für einen Division-Sieger in der ersten Play-off-Runde ein böses Erwachen geben.

1. Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs

Ranking nach Week 4: 1.

Die Chiefs haben nach Expected Points Added pro Play noch immer die sechstbeste Offense in der NFL, und während EPA für mich ganz eindeutig primär eine Team- und keine individuelle Spieler-Statistik ist, kann man es hier trotzdem anwenden. Denn es gibt vermutlich keinen anderen Quarterback, mit dem diese Version der Chiefs-Offense eine Top-6-EPA-Offense produzieren würde.

Die Line ist längst nicht so stark wie letztes Jahr, Mahomes muss viel in der Pocket arbeiten. Die Playmaker sind inkonstant, auch Travis Kelce merkt man das Alter mehr an, sodass Mahomes mehr selbst kreieren muss.

Mahomes’ Zahlen könnten deutlich besser aussehen, wenn Kansas City offensiv dieses Jahr eine bessere Infrastruktur um ihn herum hätte. Dass die Offense trotzdem immer noch so vergleichsweise gut dasteht, ist ein klarer Verdienst des Quarterbacks und unterstreicht für mich dieses Jahr fast mehr als in einigen vergangenen Jahren, warum Mahomes am Ende doch wieder einen legitimen MVP-Case haben wird.