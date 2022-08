Quarterback der Panthers: Mayfield sticht Darnold aus

Die Carolina Panthers haben in dieser Offseason den von den Cleveland Browns aussortierten Baker Mayfield verpflichtet - und den 27-Jährigen nun kurz vor Saisonstart zum Starting Quarterback ernannt.

Als First Overall Pick war Baker Mayfield im NFL-Draft 2018 in die NFL gekommen - und zu den Cleveland Browns, wo der Absolvent der University of Oklahoma als Heilsbringer aufschlagen sollte. Daraus wurde aber nicht so richtig was: Lediglich 2020 führte der Spielmacher das zuvor seit 2002 nicht mehr in den Play-offs vertretene Team in die Endrunde.

In dieser Offseason nun fand das Browns-Kapitel für den aussortierten Athleten direkt wieder ein Ende: Cleveland wollte Mayfield loswerden, was ziemlich früh klargewesen war - und investierte zudem massig Geld in die Verpflichtung von Deshaun Watson, seines Zeichens wegen zahlreicher Vorwürfe von sexueller Gewalt auf dem Pranger stehend und zuletzt von der Liga elf Spiele gesperrt.

Mayfield: "Kein Jahr der Vergeltung"

Mayfield kam schließlich Anfang Juli in der NFC South in North Charlotte unter. Die Carolina Panthers entschieden sich für den Heisman-Trophy-Gewinner von 2017 und stellten den Quarterback an die Seite von Sam Darnold, der wie auch Mayfield selbst im NFL-Draft 2018 gezogen worden war - an dritter Stelle damals von den New York Jets, von denen der 25-Jährige 2021 zu den Panthers kam.

#17: NFL Preview – Steile Thesen zur AFC & NFC SOUTH Es ist Preview-Zeit bei "Icing the kicker"! So langsam ist die neue NFL-Saison am Horizont zu sehen - und wir nehmen uns zum Start unseres Ausblicks auf die kommende Spielzeit den Süden vor. Welche steilen Thesen stellen Daniel (als Urlaubsvertretung für Kucze), Detti und Michael zur NFC und AFC South auf? Hat Brady in Tampa die Waffen für seinen 8. Ring? Ist Malik Willis schon bereit für die NFL bei den Titans? Und hat Davis Mills das Zeug zum Franchise-Quarterback für die Houston Texans..? NFC South: ab 5:10 Min. AFC South: ab 47:35 Min. Die nächste Folge von „Icing the kicker” gibt es am 28. Juli. ITK #16: Power Ranking der NFL Head Coaches 30.06.2022 ITK #15: Brady, Rodgers, Wilson: Fünf brennende Fragen zur NFL 15.06.2022 ITK #14: Early Top 10 Power Rankings 02.06.2022 ITK #13: Unsere NFL Breakout Kandidaten 2022 19.05.2022 weitere Podcasts

In den vergangenen Trainingswochen, wo die Weichen in Richtung Start der Regular Season gestellt wurden, kämpften die beiden Spielmacher nun Seite an Seite um die Position des Starting Quarterbacks - mit dem besseren Ende für Mayfield. Der ehemalige Brown is an diesem Montag von Head Coach Matt Rhule zum Anührer ernannt worden. Mit der Begründung: "Als wir das Ganze gestartet haben, haben wir explizit nach drei Dingen Ausschau gehalten. Erstens: das Meistern der Offense. Zweitens: situatives Football-Verständnis. Drittes: den Ball bewegen und die Mitspieler integrieren. Baker hat sich hier in kurzer Zeit in allen drei Dingen merklich verbessert."

Mayfield selbst freut sich natürlich über die Nominierung - und in erster Linie auf die erste Aufgabe am 11. September (19 Uhr MESZ), die eine ganz besondere sein wird. Denn ausgerechnet gegen sein ehemaliges Team, die Browns, startet er mit den Panthers. Rachegelüste verspührt Mayfield allerdings nicht, wie er von ESPN zitiert wird: "Das soll kein Jahr der Vergeltung werden. Ich weiß einfach nur, was ich drauf habe und will niemandem etwas beweisen. Ich will einfach das Team anführen, mein Bestes geben und Spiele gewinnen."