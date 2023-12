Der Quarter Pack des Spieltags

Einige NFL-Teams haben schon die Play-off-Segel streichen müssen, andere sich bereits frühzeitig qualifiziert. Und wieder andere dürfen sich sehr gute Chancen ausrechnen - wie zum Beispiel die Tampa Bay Buccaneers.

Der Horror geht weiter

Mit der Verpflichtung von Star-Quarterback Aaron Rodgers hatten sich die New York Jets das Ende ihrer langen Play-off-Sehnsucht ausgemalt. Doch der Spielmacher hatte sich bekanntlich in Week 1 schon nach wenigen Minuten die Achillessehne gerissen. Das Team war seitdem nie richtig in der Saison angekommen - und verlor nun am 15. Spieltag überdeutlich mit 0:30 bei den Miami Dolphins (10-4). Damit haben die Jets also auch im 13. Jahr in Folge die Endrunde verpasst, länger wartet keine US-amerikanische Profimannschaft auf ein Ticket - auch nicht im Basketball (NBA), Eishockey (NHL) oder Baseball (MLB).

Die Dominanz geht weiter

Mit einem abgesehen von vielen zugelassenen Rushing Yards insgesamt souveränen 45:29 bei den ausgeschiedenen Arizona Cardinals (3-11) haben sich die San Francisco 49ers nicht nur auf 11-3 verbessert, sondern zum zweiten Mal in Folge vorzeitig die NFC West gewonnen. Die Konkurrenten Los Angeles Rams, Seattle Seahawks und eben Arizona Cardinals haben den Niners einmal mehr nicht das Wasser reichen können.

Die Bewerbung zum MVP geht weiter

Was vor allem weiterhin bombastisch gut funktioniert in San Francisco: der Quarterback und der Running Back. Spielmacher Brock Purdy liefert seit Wochen wieder richtig stark ab (dieses Mal vier Touchdown-Pässe), genauso Laufmaschine Christian McCaffrey. Der hat gegen die Cardinals nun drei Touchdowns bei 115 Yards Rushing und 72 Yards Receiving verbucht - richtig stark.

Die Reise zum Stammspieler geht weiter

Die Tampa Bay Buccaneers (7-7) haben sich mit einem 34:20 bei den ebenfalls auf die Play-offs hoffenden Green Bay Packers (6-8) durchgesetzt und damit die Tabellenführung in der insgesamt schwachen NFC South verteidigt. Das Besondere hierbei: Quarterback Baker Mayfield, der Nachfolger von Legende Tom Brady (sieben Super-Bowl-Siege), hat auswärts im Lambeau Field abseits von einem Fumble überragend gespielt und 381 Yards, vier Touchdowns sowie das höchstmögliche Rating von 158,3 erreicht. Das ist in fast 100 Jahren in Green Bay noch keinem auswärtigen Spielmacher geglückt. Das dürfte zugleich seinen Posten als Starting Quarterback in Tampa Bay stärken - und das, nachdem Mayfields Nominierung als Stammspieler in dieser Saison auch kritisch beäugt worden war.