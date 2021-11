Quarantäne beendet: Letzte Sandhausen-Spieler zurück im Training

Beim SV Sandhausen haben alle positiv auf Corona getesteten Spieler die Quarantäne beendet. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, sind alle Akteure nun wieder im Trainingsbetrieb.

Aufatmen in Sandhausen: Vor der kommenden Zweitligapartie gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag (18.30, LIVE! bei kicker), steht dem Tabellen-16. wieder der gesamte Kader zur Verfügung. Nachdem es bei den Kurpfälzern 18 positive Corona-Tests gegeben hatte und das Spiel beim FC St. Pauli abgesagt werden musste, konnten die positiv getesteten Akteure ihre Quarantäne nun beenden.

"Nach den weiterführenden PCR-Testungen am gestrigen Montag erfüllten alle zuletzt noch betroffenen Spieler die Voraussetzung, um ins Mannschaftstraining zurückkehren zu können. Auch kamen keine weiteren neuen positiven Befunde hinzu", teilte der Klub am Dienstag mit. Bereits über die letzte Woche hatte sich die Lage bei den Sandhäusern etwas entspannt. In der kommenden englischen Woche warten nach dem FCN mit dem Nachholspiel bei St. Pauli und der Partie auf Schalke zwei weitere Schwergewichte auf die Schützlinge von Coach Alois Schwartz.