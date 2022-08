"Qualitäten sind allen bekannt": Steffen wechselt nach Lugano

Renato Steffen zieht es zurück in seine Heimat: Der 30-Jährige verlässt den VfL Wolfsburg und schließt sich dem FC Lugano an.

Nach viereinhalb Jahren trennen sich die Wege von Renato Steffen und dem VfL Wolfsburg. Den 25-maligen Nationalspieler der Schweiz zieht es in seine Heimat zurück: Der Flügelspieler unterschrieb beim FC Lugano einen Dreijahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben. "Die Qualitäten von Renato Steffen sind allen bekannt. Wir freuen uns sehr, den Spieler und den Mann Renato Steffen von der Güte unseres Projekts überzeugt zu haben", wird Carlos Da Silva, Sportdirektor des FC, in der Pressemitteilung zitiert.

Steffen soll die Mannschaft mit seiner Erfahrung anführen

Neben seiner spielerischen Qualität ("stark im Eins-gegen-eins") solle der 30-Jährige der Mannschaft mit seiner Erfahrungen helfen - vor allem den jungen Akteuren im Kader diene er als Bezugspunkt. Für Steffen ist der amtierende Pokalsieger bereits die vierte Station in der Super League: Nachdem er sein Debüt im Schweizer Oberhaus für den FC Thun feierte, wechselte der Linksfuß über die Young Boys Bern und dem FC Basel zu den Wölfen.

Die Zeit in Niedersachsen war geprägt von Höhe und Tiefen. Während er mit dem VfL in seiner ersten Saison erst in der Relegation die Klasse hielt, stand Steffen in der vergangenen Spielzeit in fünf Champions-League-Begegnungen auf dem Feld. Insgesamt absolvierte der Schweizer für Wolfsburg 144 Pflichtpartien, in denen ihm 18 Treffer gelangen.