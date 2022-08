Qualitäten in der Luft: Thorsbys gelungenes Debüt

Lange musste Morten Thorsby auf sein Debüt warten. Am Dienstag war es dann soweit: Der norwegische Nationalspieler bestritt beim Testspiel gegen den Zweitligisten Hannover 96 (1:1) seinen ersten Einsatz für den 1. FC Union Berlin. Und präsentierte gleich erste ordentliche Ansätze.

"Ich bin froh, gespielt zu haben, es war für mich eine lange Zeit ohne Spiel. Ein Spiel ist immer anders als Training, von daher war es wichtig, um auch die anderen Jungs besser kennenlernen zu können", resümierte der Norweger Morten Thorsby, der gleich voll in das Spiel der Eisernen integriert war.

Thorsby prüft Weinkauf

Union Berlin - Hannover 96 Behrens rettet Union das Remis

Auf der halblinken Seite im zentralen Mittelfeld wurde der 26-Jährige, der von Sampdoria Genua nach Berlin-Köpenick wechselte, von seinen Mitspielern stets gesucht. In der ersten Hälfte stellte er seine Qualitäten in der Luft unter Beweis. Einen Kopfball Thorsbys nach einer Ecke lenkte 96-Keeper Leo Weinkauf gerade noch so über die Latte.

Zudem stellt sich als großer Pluspunkt heraus, dass Unions neue Nummer zwei variabel einsetzbar ist. "Ich mag es, als Achter zu spielen. Ich kann aber auch links oder rechts im Mittelfeld auflaufen. Ich habe schon viele Positionen in meiner Karriere gespielt", erklärte Thorsby, der eine gute Grundgeschwindigkeit mitbringt, sicher in seinem Passspiel ist und mit explosiven Sprints immer wieder die Tiefe sucht.

"Wenn die Europa League beginnt, müssen wir alle bereit sein"

Ob er bereits eine Option für das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FSV Mainz 05 ist? "Wir werden sehen. Für mich war es wichtig, Einsatzminuten zu bekommen. Jetzt werde ich weiter daran arbeiten, an die 100 Prozent zu gelangen. Wenn die Europa League beginnt, müssen wir alle bereit sein", betonte er. Denn ab September tanzt Union erst einmal auf drei Hochzeiten. Und dafür wird der große Kader der Köpenicker gehörig von Vorteil sein.