"Qualität und Erfahrung": Unterhaching verpflichtet Stark

Yannick Stark darf künftig auch Pflichtspiele für die SpVgg Unterhaching bestreiten. Der Mittelfeldspieler, der sich in den vergangenen Monaten beim Drittligisten fit gehalten hatte, unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende.

Yannick Stark, hier noch im Trikot von Dynamo Dresden, spielt künftig für die SpVgg Unterhaching. DeFodi Images via Getty Images

Die letzten vertraglichen Details konnten offenbar geklärt werden: Wie die SpVgg Unterhaching am Donnerstag mitteilte, hat Yannick Stark einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Starks letzte Station lag in der Türkei beim Zweitligisten Manisa FK. Nachdem er seinen dortigen Vertrag im vergangenen Herbst aufgelöst hatte, hielt er sich in den vergangenen Monaten in Unterhaching fit. Künftig darf der 33-jährige Mittelfeldspieler auch Pflichtspiele für den Drittligisten absolvieren.

Stark kennt die 2. und 3. Liga

"Wir freuen uns, dass wir Yannick am Ende noch verpflichten und die Qualität im Kader nochmals steigern konnten", wird der Hachinger Sportdirektor Markus Schwabl in der Pressemitteilung zitiert. "Er passt vom Typ sehr gut ins Team und ich bin überzeugt davon, dass er uns mit seiner Qualität und Erfahrung unserem Ziel, dem Klassenerhalt, einen Schritt näherbringen kann."

Stark absolvierte insgesamt 218 Zweitliga- und 68 Drittligapartien. In den vergangenen Jahren stand er unter anderem bei Dynamo Dresden, dem SV Darmstadt 98 und dem TSV 1860 München unter Vertrag.