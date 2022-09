"Qualität nicht auf den Platz gebracht": Köllner nach Landespokal-Aus frustriert

Bittere Nachricht für Drittliga-Aufstiegskandidat 1860 München: Die Löwen sind im Landespokal-Viertelfinale gegen Regionalligist FV Illertissen ausgeschieden und haben somit nur noch eine Chance, um sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren.

Verkehrte Welt bei 1860 München: Die Giesinger, in der 3. Liga Zweiter und punktgleich mit Tabellenführer SV Elversberg, sind im bayrischen Landespokal vorzeitig ausgeschieden. Der von Michael Köllner trainierte Favorit verlor mit 0:1 beim Regionalligisten FV Illertissen, laut dem Coach war sein Team vorne wie hinten nicht auf der Höhe.

Köllner ärgern vor allem "die ersten 20 Minuten"

"Die ersten 20 Minuten haben wir nicht gut verteidigt", wird Köllner auf der Vereinswebsite zitiert. Dem Coach dürfte missfallen haben, dass der Außenseiter schon nach sieben Minuten gefährlich in Aktion getreten war - und nach einer Viertelstunde das Siegtor erzielte, weil Maurice Strobl im Strafraum völlig frei stand und per Direktabnahme vollendete.

Auch wenn 1860, das zur Pause höher hätte hinten liegen können, nach dem Seitenwechsel "nur auf ein Tor" gespielt habe, wie Köllner meinte, sprang am Ende kein Treffer heraus. Doch nicht nur die Leistung des gegnerischen Keepers Malwin Zok und der gesamten Defensive hob Köllner hervor. Er bilanzierte ebenso klar: "Wir müssen das eine oder andere Tor machen - wir haben unsere Qualität nicht auf den Platz gebracht, während Illertissen über sich hinausgewachsen ist".

Wir müssen das eine oder andere Tor machen. Michael Köllner

Das Ausscheiden der Löwen stand fest, und dass gegen den Viertletzten der Regionalliga Bayern, der noch am Tag des Spiels Coach Marco Konrad aufgrund einer Negativserie entlassen hatte. Die Löwen sind derweil bereits zum dritten Mal in Folge vorzeitig aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Dennoch besteht weiterhin eine Chance, um sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren: Mindestens Rang 4 muss am Ende der Drittliga-Saison erreicht werden, was bereits vergangene Spielzeit klappte.