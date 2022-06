"Qualität, Charakter und Erfahrung": Münster verpflichtet Wooten

Preußen Münster hat einen weiteren Neuzugang vorgestellt: Andrew Wooten soll die Offensive des Regionalligisten verstärken.

Wooten bringt Erfahrungen aus jeder der vier höchsten deutschen Ligen und dem Ausland mit an die Hammer Straße. Der 32-Jährige wurde bei Wormatia Worms ausgebildet und sammelte dort in der Regionalliga seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich. 2009 wechselte Wooten zum 1. FC Kaiserslautern und durfte zwei Jahre später sogar siebenmal in der Bundesliga auflaufen. In der 2. Bundesliga spielte Wooten 169-mal für den FCK, den SV Sandhausen und den FSV Frankfurt, ehe es ihn 2019 zu Philadelphia Union zog. Nach eineinhalb Jahren kehrte der Stürmer nach Europa zurück und spielte in Österreich für Admira Wacker. Zuletzt schnürte er seine Schuhe beim VfL Osnabrück.

"Mit Andrew haben wir einen erfahrenen Angreifer verpflichten können, der in den gemeinsamen Gesprächen einen sehr guten Eindruck hinterlassen und uns verdeutlicht hat, dass er große Lust auf die Aufgabe bei Preußen Münster hat", stellt Sportdirektor Peter Niemeyer den Neuzugang auf der vereinseigenen Website vor und führt aus: "Sein Gesamtpaket aus seinen fußballerischen Qualitäten, seinem Charakter und seiner Erfahrung ist für uns ein echter Zugewinn."

"Man hat letzte Saison gesehen, was hier bei Preußen Münster Tolles entstehen kann. Zudem kenne ich die Stadt und das Stadion und freue mich jetzt einfach, endlich hier zu sein", so Wooten.