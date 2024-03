Qualität bewiesen: Mayfield erhält neuen Vertrag in Tampa

Der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers heißt auch in der kommenden NFL-Saison Baker Mayfield. Der NFC-South-Champion belohnte den 28-Jährigen für eine starke Saison mit einem neuen Vertrag samt ordentlicher Gehaltserhöhung.

Wie die entsprechenden US-Medien am späten Sonntagabend berichteten und das Team kurz darauf bestätigte, haben sich die Buccaneers mit Mayfield auf einen neuen Dreijahresvertrag geeinigt. Dieser soll dem Quarterback laut ESPN 100 Millionen US-Dollar einbringen, von denen 50 Millionen garantiert sind. Durch Bonuszahlungen könnte die Gesamtsumme demnach noch auf 115 Millionen US-Dollar ansteigen.

"Ich wollte eine Chance, hierher zurückzukehren", sagte der First Overall Pick von 2018 gegenüber ESPN-Insider Adam Schefter. "Ich liebe Coach Bowles und den Staff. Ich bin glücklich, hier zu sein und will in der Postseason mehr gewinnen."

Mayfield hatte in Tampa vergangenen Sommer einen Einjahresvertrag über vier Millionen US-Dollar unterschrieben und die kolossale Aufgabe übernommen, in die Fußstapfen von Tom Brady zu treten. Und das klappte besser als von vielen erwartet: Auch weil Mayfield gerade im Endspurt der Regular Season groß auftrumpfte, erreichten die Buccaneers als Sieger der NFC South die Playoffs und setzten sich dort gegen die Philadelphia Eagles (32:9) durch. In den Divisionals kam dann gegen die Detroit Lions jedoch das Aus (23:31).

Dennoch fiel das Fazit in Florida positiv aus. Grund genug, das Team zusammenzuhalten. Vor Mayfield hatte auch schon Wide Receiver Mike Evans einen großen Zahltag in Form eines Zweijahresvertrags über 52 Millionen US-Dollar (35 garantiert) erhalten. Den Buccaneers ist es damit gelungen, die wichtigsten Leistungsträger vom Markt zu nehmen, ehe am Montag (18 Uhr, MEZ) Verhandlungen mit Free Agents in der NFL offiziell erlaubt sind.

First-Team All-Pro Safety Antoine Winfield Jr. hatten die Bucs via Franchise Tag weiter gebunden. Ein neuer Langzeitvertrag soll zeitnah abgeschlossen, auch Linebacker Lavonte David gehalten werden. Am Horizont nähert sich zudem eine kostspielige Verlängerung mit Left Tackle Tristan Wirfs, der ins letzte Jahr seines Rookie-Deals geht.