Qualifikationsduelle für Handball-WM 2025 ausgelost

Am heutigen Samstag wurden in Köln die entscheidenden Qualifikationsduelle für die kommende Handball-WM 2025 ausgelost, die in Kroatien, Dänemark und Norwegen ausgetragen wird. Deutschland ist schon fix qualifiziert, Österreich und die Schweiz duellieren sich mit einem EM-Teilnehmer.

Österreich war das Überraschungsteam der Handball-EM Marco Wolf