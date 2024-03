Nicht nur die Qualifikation für die Olympischen Spiele steht in dieser Woche auf dem Programm. Auch die Qualifikation für die Handball-WM 2025 nimmt eine weitere Etappe. Acht Nationen kämpfen um einen Startplatz in den Play-offs. Die möglichen Kontrahenten stehen derweil schon fest.

Fünf Teams haben sich in einer ersten Qualifikationsphase durchgesetzt, die Ukraine, Belgien und Litauen waren auch ohne EM-Teilnahme schon für diese Phase gesetzt. Gleich zwei Partien stehen am Mittwoch auf dem Programm. Estland empfängt zunächst die Ukraine und Belgien hat Italien zu Gast. Am Donnerstag reist Litauen den kurzen Weg über die Ostsee nach Finnland. Am Freitag beschließt die Partie zwischen der Slowakei und Israel die Hinrunde.

Die Entscheidungen um den Einzug in die 2. Runde der Play-offs fallen am Sonntag. Die Slowakei genießt aufgrund der politischen Situation im Nahen Osten auch im Rückspiel den Heimvorteil und würde beim Weiterkommen auf Polen treffen. Gleich zwei Duelle finden in Litauen statt. Der Sieger zwischen Litauen und Finnland duelliert sich mit Ungarn, der Sieger zwischen der Ukraine und Estland bekommt es mit Island zu tun. Auf Belgien oder Italien wartet nach dem Weiterkommen ein Duell mit Montenegro.

Deutschland ist nach Rang 4 bei der Handball-EM schon sicher für die nächste Handball-WM qualifiziert. Neben den Gastgebern Kroatien, Dänemark und Norwegen haben auch Europameister Norwegen und der EM-Dritte Schweden ein direktes WM-Ticket erhalten.

Österreich hat ein Duell mit Georgien, die Schweiz trifft auf Slowenien. Weitere Duelle sind Griechenland gegen Niederlande, Rumänien gegen Tschechien sowie Spanien gegen Serbien. Diese Play-offs sind für den Zeitraum 08.-12. Mai 2024 terminiert. Insgesamt elf Teams können sich über so für die Handball-WM 2025 qualifizieren. Die Verlierer müssen auf

Qualifikation zur Handball-WM 2025