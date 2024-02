Qualifikation überstanden: Kasai feiert im Alter von 51 Jahren sein Weltcup-Comeback

Nach vierjähriger Abstinenz kehrt Noriaki Kasai in den Weltcup zurück: Der 51-Jährige überstand am Freitagmorgen (MEZ) die Qualifikation für das Springen in Sapporo und steht vor seinem 570. Weltcup-Einsatz.

Kehrt mit 51 Jahren in den Weltcup zurück: Noriaki Kasai. NurPhoto via Getty Images