Qualifikantin Lys verliert - Korpatsch ohne Chance

Für Eva Lys ist die erfolgreiche Wimbledon-Qualifikation ein Erfolg. Für einen Hauptfeld-Sieg reicht es dann nicht mehr. Tamara Korpatsch verlor ebenfalls - und das deutlich.

Eva Lys hat bei ihrem Hauptfeld-Debüt in Wimbledon den Sprung in die zweite Runde verpasst. Die 22-Jährige aus Hamburg schied mit dem 2:6, 4:6 gegen die Französin Clara Burel aus. Nach nur 61 Minuten war ihr Auftritt schon wieder vorbei. Dank zuvor drei gewonnener Runden in der Qualifikation nahm die Weltranglisten-129. Lys zum ersten Mal am Rasenklassiker in London teil.

"Es war ein unglaubliches Erlebnis, aber man hat gesehen, dass ich heute nicht meine beste Leistung auf dem Platz zeigen konnte", sagte Lys. "Ich habe versucht, mich vorzubereiten und war dann aber doch ein bisschen überrumpelt."

Auch Tamara Korpatsch muss nach einer enttäuschenden 2:6, 1:6-Niederlage gegen die Britin Yuriko Lily Miyazaki ihre Hoffnungen aufgeben. Korpatsch fand gegen Miyazaki nie ins Match und gewann lediglich nur drei Spiele.

Am Dienstag startet die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) ins Turnier. Sie trifft auf die kasachische Weltranglisten-35. Julija Putinzewa. Zudem sind 2022-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau), Laura Siegemund (Metzingen) und Jule Niemeier (Dortmund) erstmals an der Church Road gefordert.