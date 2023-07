Quälend und spannend zur 33: Djokovic im Halbfinale - Deutsche überzeugen im Doppel

Jannik Sinner und Novak Djokovic erreichten am Dienstag das Halbfinale von Wimbledon, der Italiener knackte Roman Safiullin, "Nole" Andrey Rublev. Aus deutscher Sicht lief es im Doppel ziemlich gut.

Mit einer Siegesserie von 32 Spielen am Stück in Wimbledon trat Novak Djokovic zum Viertelfinale gegen Andrey Rublev an. Wenig überraschend war der Russe der klare Außenseiter, zumal "Nole" im direkten Vergleich mit 3:1 führte. Auf dem Platz sah es dann zunächst nach einer klaren Sache für Djokovic aus, der in Satz eins den besseren Eindruck machte. Er schaffte es aber nicht, seinen Gegner zu breaken. So kam es, wie es kommen musste: Der "Djoker" wackelte kurz, Rublev war direkt da, schaffte seinerseits das Break und tütete kurz darauf Satz eins mit 6:4 ein.

Djokovic steigerte sich nach dem Satzverlust aber und glich rasch auch dank eines Doppelbreaks nach Sätzen wieder aus. Nach dem 6:1 gestaltete sich Durchgang drei wieder etwas ausgeglichener, jedoch glückte auch hier dem Serben früh das Break zum 3:2. Der Titelverteidiger war aber nicht in Topform, erlaubte sich für seine Verhältnisse recht häufig leichte Fehler. So ließ er bei eigenem Service vier Satzbälle ungenutzt, wehrte im selben Spiel aber auch drei Breakbälle ab und holte sich den Satz schlussendlich mit 6:4.

Es war kein hochklassiges Match, dafür aber spannend. Das lag einerseits an Rublevs Kämpferherz und andererseits am "Djoker", der nicht annähernd an seiner Topform war und folglich auch unzufrieden wirkte. Seine Laune besserte sich jedoch, als ihm im vierten Satz das frühe Break zum 2:1 glückte. Er gewann am Ende 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 und steht zum 46. Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale - und zog in diesem Punkt mit Rekordhalter Roger Federer gleich.

Sinner erstmals unter den letzten vier

Im Halbfinale kommt es nun zum Duell mit Jannik Sinner, der in seinem fünften Anlauf zum ersten Mal bei einem Grand Slam die Runde der letzten vier erreichte. Der Italiener bezwang den russischen Außenseiter Roman Safiullin mit 6:4, 3:6, 6:2, 6:2 und freute sich riesig über seinen Erfolg.

"Es bedeutet mir sehr viel, wir haben viel investiert, viele Opfer gebracht, auch außerhalb des Platzes, um diesen Traum wahr werden zu lassen", sagte der Südtiroler, der 2:14 Stunden benötigte, um Safiullin zu bezwingen. Nun also Djokovic. Wie es ist, in London gegen den Serben zu spielen, weiß Sinner bereits: Im Vorjahr unterlag der mittlerweile 21-Jährige im Viertelfinale in fünf Sätzen.

Kevin Krawietz und Tim Pütz wiederholen Paris-Erfolg

Aus deutscher Sicht ist die Doppelkonkurrenz interessant, dort erreichte das Davis-Cup-Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz das Viertelfinale. Die beiden setzten sich gegen Santiago Gonzalez (Mexiko) und Edouard Roger-Vasselin (Frankreich) mit 6:4, 3:6, 6:3 durch. Das Doppel wiederholte damit seinen Erfolg aus Paris, wo man zuletzt ebenfalls das Viertelfinale erreicht hatte.

Freuen durfte sich auch Laura Siegemund, die mit ihrer russischen Doppel-Partnerin Vera Zvonareva gegen das favorisierte US-Doppel Coco Gauff und Jessica Pegula 6:3, 6:3 gewann und ins Viertelfinale einzog.