Quadrupel? Wiegert: "Bleiben wir demütig"

Nach einer kurzen Nacht war Erfolgstrainer Bennet Wiegert voller Lob für seine Schützlinge vom deutschen Handballmeister SC Magdeburg. "Wir sind verdammt stolz, was wir diese Saison in der vielleicht stärksten Liga der Welt gerockt haben. Das haben die Jungs fantastisch gemacht", sagte der 42-Jährige dem SID am Freitag. Tags zuvor war die Meisterschaft in trockene Tücher gebracht worden, heute gibt es die Schale.

Der SC Magdeburg hatte am Donnerstagabend durch ein ungefährdetes 34:21 (19:11) bei den Rhein-Neckar Löwen die letzten theoretischen Zweifel getilgt und die dritte gesamtdeutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte nach 2001 und 2022 perfekt gemacht. Bennet Wiegert war bei allen drei Titeln dabei - beim ersten als Spieler, bei den beiden weiteren als Trainer. "Wir sind natürlich mega happy. Das fühlt sich jetzt schon verdammt gut an", sagte er.

Am Vortag hatte Bennet Wiegert seinen frisch gebackenen Triplesiegern nur kurz gratuliert, dann griff der akribische Trainer gleich zum Tablet und arbeitete schon wieder. Die nächsten Aufgaben warten: Heute soll mit einem Sieg die Meisterfeier den richtigen Rahmen bekommen, nach dem Spiel geht es dabei weiter auf den Marktplatz und dann steht noch das Final4 der Champions League bevor, der SCM will in Magdeburg seinen Titel verteidigen.

Die ganz große Party stieg deshalb auf der Heimfahrt noch nicht. "Die Busfahrt war okay, die Jungs haben es schon etwas anders genossen als eine normale Rückfahrt", sagte Wiegert dem SID am Freitag: "Aber auch nicht überschwänglich." Nationalspieler Lukas Mertens hatte nach der Partie mit Blick auf die kommenden Aufgaben angekündigt: "Wenn wir es übertreiben oder über die Stränge schlagen, dann wissen wir als Profisportler, dass es schwierig werden könnte."

Am Donnerstag: Uwe Gensheimer die Bühne überlassen

Bevor die Wiegert-Schützlinge als Favorit zum Final Four der Königsklasse reisen, das am kommenden Wochenende in Köln stattfindet, musste der SCM noch kurz die Meisterschaft ins Ziel bringen. Echte Feierlaune kam bei den SCM-Spielern nach dem 34:21 (19:11)-Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen in der Halle nicht auf.

Der Abend gehörte ohnehin Löwen-Legende Uwe Gensheimer, der sein letztes Spiel als Profi bestritt. "Es tut mir leid für den Rahmen der Verabschiedung", sagte Wiegert am Dyn-Mikrofon: "Wenn so ein Großer die Bühne verlässt, wünscht man ihm auch ein gutes Spiel."

Anstatt den eigenen Triumph auszukosten und loszufeiern, zeigte Magdeburg Größe: Die neuen Meister bereiteten Uwe Gensheimer einen würdigen Abschied, ließen ihn in der Schlussminute frei auf ihr Tor laufen und so das 2438. und letzte Bundesligator seiner Karriere werfen. Auch nach Abpfiff verabschiedeten Mitspieler, Fans und Gegner die weinende Ikone mit Applaus und Würdigungen.

Quadrupel? "Bleiben wir demütig"

Bennet Wiegert genoss den Titelgewinn nur bedingt, der Perfektionist ist noch lange nicht satt. Nach der endlich auch rechnerisch perfekten Meisterschaft, dem Triumph im DHB-Pokal und dem dritten Klub-WM-Sieg in Serie hat der SCM gute Chancen auf das Quadrupel.

Die erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League, für die im Halbfinale zunächst der dänische Klub Aalborg aus dem Weg geräumt werden muss, soll die perfekte Saison krönen. Der deutsche Rekordmeister THW Kiel und der FC Barcelona ermitteln den zweiten Finalisten.

"Es ist das größte Handballturnier Europas. Wir sind einfach froh, dabei zu sein und uns da nochmal zu präsentieren", sagte Wiegert. "Der Fokus ist da und wir alle verspüren einfach Bock auf dieses Event", sagte er und fügte an: "Ich möchte jetzt nicht so vermessen sein und wie alle anderen über den vierten Titel in der Saison sprechen. Das passt nicht. Bleiben wir demütig!"

