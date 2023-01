Pyrotechnik: Rostock und Düsseldorf müssen zahlen

Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf wurden vom Sportgericht des DFB wegen des Fehlverhaltens eines Teils ihrer Anhänger mit Geldstrafen belegt.

Der FC Hansa Rostock muss tief in die Tasche greifen, nachdem sich ein Teil der Fans nicht ans Verbot von Pyrotechnik gehalten hatte. Das DFB-Sportgericht sprach gegen die Hanseaten eine Geldstrafe in Höhe von 30.900 Euro aus.

Davon kann der Verein bis zu 10.300 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. Juni 2023 nachzuweisen wäre, teilte der Verband mit.

"Mindestens 50 pyrotechnische Gegenstände"

Rund um das Spiel bei Eintracht Braunschweig Mitte November 2022 (1:0) seien von den Rostocker Anhängern "mindestens 50 pyrotechnische Gegenstände" abgebrannt worden, so der DFB.

Fortuna zahlt 9000 Euro

Auch Düsseldorf muss zahlen. Die Fortuna wird mit 9000 Euro zur Kasse gebeten. Während des Zweitligaspiels gegen den FC Hansa Rostock (3:1) am 10. September vergangenen Jahres zündeten Düsseldorfer Anhänger 15 pyrotechnische Gegenstände.

Die Vereine haben den Urteilen zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.

Rostock empfängt den Hamburger SV

Hansa Rostock, derzeit Tabellen-9., ist mit einer 0:2-Niederlage beim 1. FC Heidenheim in die Rückrunde gestartet und hat am Sonntag den Hamburger SV zu Gast (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Für die Düsseldorfer, Sechster der Tabelle, lief der Start ins Fußballjahr 2023 besser. Die Fortuna gewann mit 3:2 gegen den Aufsteiger 1. FC Magdeburg und trifft am Freitag auf den punktgleichen SC Paderborn 07 (18.30 Uhr). Der Sieger der Partie hält Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen.