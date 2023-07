Pyrotechnik im Bundesliga-"Finale" kommt BVB teuer zu stehen

Das DFB-Sportgericht arbeitet weiter die Saison 2022/23 auf. Am Donnerstag wurden Geldstrafen für Meister Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund öffentlich.

Beim BVB ist das letzte Spiel der Saison 2022/23 betroffen, in dem die Fans der Westfalen die Meisterschaft feiern wollten. Weil die Dortmunder aber im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am 34. Spieltag nicht über ein 2:2-Unentschieden hinauskamen, musste das Team von Trainer Edin Terzic am Ende doch wieder den Bayern den Vortritt lassen. Nur ein einziges Tor fehlte Dortmund am Ende, um den Münchnern ihren elften Titel in Folge zu verwehren.

Vor und während der Partie gegen die Rheinhessen zündeten Fans des BVB insgesamt 71 pyrotechnische Gegenstände, weswegen der DFB-Kontrollausschuss dem Verein "wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" eine Geldstrafe in Höhe von 71.000 Euro aufbrummte. Davon könne der BVB bis zu 23.500 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2023 nachzuweisen wäre. Ob die Dortmunder dem Urteil zustimmen oder es anfechten, ließ der Verband in seiner Pressemitteilung offen.

Der FC Bayern hat seiner Strafe derweil nach Angaben des DFB bereits zugestimmt, wodurch das Urteil als rechtskräftig angesehen wird. Der DFB verhängte gegen die Bayern eine Geldstrafe in Höhe von 44.000 Euro, weil Fans des Rekordmeisters beim Auswärtsspiel in Bremen am 31. Spieltag insgesamt 44 pyrotechnische Gegenstände abbrannten. Bis zu 14.500 Euro können die Bayern in sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen stecken, was ebenfalls bis zum Jahreswechsel nachzuweisen wäre.

Mit einem 2:1-Sieg in Bremen - Rückkehrer Serge Gnabry und Leroy Sané trafen nach der Pause - verteidigten die Münchner am 6. Mai vorübergehend ihre Tabellenführung, die sie einbüßen und doch wieder zurückerobern sollten.