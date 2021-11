Pyro-Urteil: BGH-Entscheid nur ein Zwischenstand?

Der Bundesgerichtshof hat die Haftung von Fußballvereinen für das Verhalten ihrer Fans und damit die gängige Praxis des DFB-Sportgerichts bestätigt. Allerdings muss der BGH scharfe Kritik von renommierten Juristen hinnehmen.

So erklärt etwa Prof. Dr. Jan F. Orth, Vorsitzender Richter am Landgericht Köln, via Twitter: "Dass der BGH sich zur Begründung seiner Auffassung, die Geldstrafen des DFB gegen die Klubs seien keine Strafen, sondern reine Präventivmaßnahmen, auch auf den CAS stützt, verschlägt mir schlicht die Sprache." Der BGH hatte per Pressemitteilung erklärt, dies entspräche der Rechtsprechung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS. "So wichtig der CAS ist, so offenkundig, bekannt und kritisiert ist er - und zwar durchgängig im Schrifttum und in der Rechtsprechung. Der BGH hat ihm erst selbst attestiert, dass die fragwürdige Besetzung seiner Panels nur 'gerade noch hinnehmbar' sei", kritisiert Orth, verweist aber auch auf die noch ausstehende schriftliche Urteilsbegründung der Karlsruher Richter.

Der Herausgeber der Fachzeitschrift "Sport und Recht" ist seit 2010 Beisitzer des DFB-Bundesgerichts. Insofern ist es durchaus nicht selbstverständlich, dass Orth sich hier derart deutlich zu Wort meldet. Denn beim Verband dürfte man den BGH-Spruch begrüßen. Auch vor einem weiteren Hintergrund ist der Verweis auf das "Sportgericht" in Lausanne zumindest erstaunlich: Beim CAS allerdings handelt es sich um ein privat organisiertes Schiedsgericht, keine institutionell-staatliche Organisation.

Wir müssen uns jetzt das Urteil ansehen und entscheiden, ob es wert ist, da noch mal das Bundesverfassungsgericht anzufragen. Jena-Geschäftsführer Chris Förster

Der heutige Regionalligist Carl-Zeiss Jena war nach einer Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro nach dem Abbrennen von Pyrotechnik durch seine Fans zu Drittligazeiten bis vor den BGH gezogen, um die Vereinshaftung für Zwischenfälle im Stadion anzugreifen, die der DFB in seiner Rechts- und Verfahrensordnung vorschreibt. Der BGH sieht ein Verschulden beim Verein, der nicht genug Maßnahmen gegen Ausschreitungen der Fans ergriffen habe.

Die Richter schreiben den Geldstrafen Präventivcharakter zu, der die Klubs motiviere, "zukünftig alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um mäßigend auf ihre Anhänger einzuwirken und so künftige Zuschauerausschreitungen zu verhindern". Jena-Geschäftsführer Chris Förster kündigte an: "Wir müssen uns jetzt das Urteil ansehen und entscheiden, ob es wert ist, da noch mal das Bundesverfassungsgericht anzufragen."

"Die Frage der Haftung für Fanverhalten wird juristisch weitergehen"

Mark E. Orth, weder verwandt noch verschwägert mit Jan F. Orth, sieht durchaus Chancen für die Thüringer: "Mit dem Urteil des BGH ist der Streit um die Haftung der Klubs für ihre Fanblöcke nicht entschieden, denn Kartellrecht hat der BGH nicht geprüft." Der Münchner Kartellrechtsexperte sieht in der Praxis des DFB-Sportgerichts "einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch den Verband". Als weiteren Aspekt führt Orth an, dass es dem DFB selbst seit Jahren nicht gelinge, den Einsatz von Pyrotechnik beim von ihm ausgetragenen DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion zu unterbinden.

Dies sei auch dem in der Sache vorhergehenden Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main zu entnehmen. Da der Verband sich selbst nicht mit einer Geldstrafe belege, liege eine Diskriminierung vor, findet Orth. Der Rechtsanwalt und Lehrbeauftragte der Deutschen Sporthochschule Köln glaubt: "Die Frage der Haftung für Fanverhalten wird juristisch weitergehen. Die BGH-Entscheidung ist also nur ein Zwischenstand."