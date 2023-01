Pyro, Spielunterbrechung: DFB belangt den FCK

Der 1. FC Kaiserslautern wurde vom DFB-Sportgericht nach Vorkommnissen in der Partie beim Hamburger SV mit einer knackigen Geldstrafe belegt.

Am Donnerstag ging der FCK gegen den ungarischen Vertreter Mezökövesd-Zsory beim Testspiel mit 1:2 leer aus, am Freitag nun verhängte das DFB-Sportgericht nach einem Fehlverhalten der Fans der Pfälzer eine Geldstrafe gegen den Zweitligisten.

Kaiserslautern muss 20.400 Euro zahlen, weil Anhänger des Klubs sich beim Auftritt der Schuster-Elf am 11. Spieltag beim HSV (1:1) unsportlich verhielten, wie der DFB mitteilte. 6800 Euro kann der FCK für "sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden", der Verein muss dies beim DFB bis zum 31. Mai 2023 nachweisen.

In Hamburg musste am 8. Oktober FCK-Coach Dirk Schuster beschwichtigend eingreifen, weil Kaiserslauterer Zuschauer zunächst "mindestens zehn pyrotechnische Gegenstände" zündeten, der Beginn der zweiten Halbzeit sich so um drei Minuten verzögerte, und dann in der 48. Spielminute "mindestens zehn weitere pyrotechnische Gegenstände abgebrannt" wurden, die Partie dann vier Minuten unterbrochen war. Nach Schusters Gang in die Gästekurve ging das Spiel weiter.

Dennoch wurden zusätzlich weitere "sieben pyrotechnische Gegenstände im Gästebereich entzündet", wie das DFB-Sportgericht mitteilte.