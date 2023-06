Pyro nach Pokalsieg: DFB ermittelt gegen Szoboszlai

Der Kontrollausschuss des DFB ermittelt gegen Leipzigs Dominik Szoboszlai (22). Grund ist ein Fehlverhalten bei den Feierlichkeiten nach dem Pokalsieg am Samstag.

Ein DFB-Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, dass der Kontrollausschuss gegen Szoboszlai ermittelt. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet. Nach dem 2:0-Sieg im DFB-Pokalfinale über Eintracht Frankfurt am Samstag hatte Szoboszlai, der in der 85. Minute das Tor zum Endstand erzielt hatte, vor der Leipziger Fankurve mit einer brennenden Pyrofackel in der Hand gefeiert.

Während des Endspiels hatten beide Fangruppen bereits Pyrotechnik gezündet, die zweite Hälfte der Partie war daraufhin mit leichter Verspätung angepfiffen worden. Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff hatte kurz nach Abpfiff des Spiels noch gesagt, dass dies "im Fußball nichts verloren" habe und man das Verhalten der Fans aufarbeiten werde.

Welche Strafe Szoboszlai nun erwartet, steht noch nicht fest. Andreas Lambertz von Fortuna Düsseldorf war in einem ähnlichen Fall nach dem Düsseldorfer Aufstieg 2012 zu einer Sperre von zwei Spielen verurteilt worden.