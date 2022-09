Pyro-Ausschreitungen überschatten Cottbuser Remis in Jena

Bereits am Mittwochabend wurde in der Regionalliga Nordost der 7. Spieltag mit einem Klassiker eröffnet. Der FC Carl Zeiss Jena empfing den FC Energie Cottbus. Der gastgebende FCC setzte sich durch ein 1:1 vorübergehend an die Spitze. Überschattet wurde das Remis durch Chaoten, die aus dem Cottbuser Fanblock Raketen auf die Haupttribüne feuerten.

Aus dem Gästeblock des Ernst-Abbe-Sportfelds flogen am Mittwoch Raketen in Richtung Haupttribüne. IMAGO/Karina Hessland

Ohne Anlaufzeit ging es im Kracher zwischen Jena und Cottbus los. Die Gastgeber machten sofort Druck. Hoppe hatte nach wenigen Sekunden die Jenaer Führung auf dem Fuß, leicht abgefälscht verfehlte der Ball jedoch sein Ziel. Aber auch der FC Energie versteckte sich keineswegs, versuchte die Gastgeber früh in der eigenen Hälfte in Bedrängnis zu bringen. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Gastgeber zu mehr Ballbesitz, bissen sich allerdings an der engmaschigen Lausitzer Abwehr immer wieder die Zähne aus. In der 27. Minute verzettelte sich Jena erneut. Cottbus konterte über Badu und Wähling. Letzterer versenkte das Spielgerät aus rund 15 Metern in der rechten Ecke. Hottmann hätte knapp zehn Minuten später erhöhen können, Kunz hielt aber stark. Auch Borgmann und Oesterhelweg fanden kurz vor der Pause keinen Weg vorbei am Torwart. Somit ging es nur mit einem 0:1-Rückstand für Jena in die Pause, das durch Lämmel die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte. Der zielte aus 14 Metern allerdings über das Tor.

"Widerliche Szenen"

Unschöne Szenen gab es kurz nach Wiederanpfiff. Chaoten aus dem Cottbuser Fanblock zündeten Pyrotechnik und feuerten Raketen in Richtung Haupttribüne. Schiedsrichter Michael Näther unterbrach die Begegnung und schickte die Mannschaften zurück in ihre Kabinen. Die Polizei musste eingreifen. "Widerliche Szenen, das ist richtig gefährlich", schrieb der FCC auf seiner Homepage. Nach fast 20 Minuten rollte der Ball wieder. Der Schwung aus der ersten Hälfte ging durch die lange Unterbrechung allerdings verloren, gute Chancen waren Mangelware. So war eine Wähling-Hereingabe, die kurz vor dem einschussbereiten Kujovic noch geklärt werden konnte, für lange Zeit die beste Gelegenheit. In der Schlussphase erhöhte der FCC noch einmal leicht das Tempo. Verkamp, von den bis dato noch nichts zu sehen war, wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Dedidis sechs Minuten vor dem Ende zum Ausgleich sicher. Cottbus versuchte zu antworten, wirklich gefährlich wurde es aber nicht mehr vor dem Jenaer Tor. Es blieb beim 1:1, wodurch sich der FC Carl Zeiss Jena vorerst an die Tabellenspitze setzen kann.