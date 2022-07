Pyrenäen und Zeitfahren: Fünf Fragen zur finalen Tourwoche

Drei schwere Etappen in den Pyrenäen, am vorletzten Tag noch das Einzelzeitfahren und dann ist Paris schon in Sicht. Wer holt den Gesamtsieg? Jonas Vingegaard oder Tadej Pogacar? Und was ist für die deutschen Radprofis noch möglich?

Jonas Vingegaard, Simon Geschke und Tadej Pogacar (v. l.).