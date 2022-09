Putz fordert die Rückkehr zu Vilzinger Tugenden

Der gute Saisonstart der DJK Vilzing droht immer mehr zu verblassen. Torwart Maximilian Putz findet, dass es jetzt Zeit ist, den Finger in die Wunde zu legen und seine Vorderleute in die Pflicht zu nehmen.

Mit drei Auswärtssiegen in den ersten drei Partien ist die DJK Vilzing in die Saison gestartet. Doch inzwischen läuft es in der Fremde alles andere als erfolgreich. Das 0:3 bei Türkgücü München war bereits die vierte Auswärtspleite in Folge. "Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen", sagt DJK-Tormann Maximilian Putz, der mit seinen 32 Jahren der erfahrenste Spieler im Team ist.

Putz, der in den letzten sechs Spielen der vorigen Saison stolze 597 Minuten ohne Gegentor blieb, musste in den vergangenen vier Partien auf fremdem Geläuf 16 Mal hinter sich greifen, viermal pro Spiel im Schnitt. "Wir müssen wieder zur alten Kompaktheit zurückfinden, was die Vilzinger Tugenden sind", betont Putz.

Überhaupt gab es in dieser Spielzeit erst zwei Zu-null-Spiele. Putz will mit seiner konstruktiven Kritik keinen Streit vom Zaun brechen, will aber den Finger in die Wunde legen. "Wir verfallen jetzt sicher nicht in Panik, aber wir müssen die Fehler analysieren und ansprechen."

Krisenstimmung herrscht am Hutgarten deswegen noch keine. "Abgerechnet wird erst nach 38 Spieltagen. Wir wussten, das auf Höhen auch Tiefen folgen werden. Allerdings werden auch wieder Höhen folgen", betont der Schlussmann. An diesem Dienstag steht im Totopokal-Viertelfinale das nächste Auswärtsspiel beim Ligakonkurrenten Würzburger Kickers an. Es wird die nächste Chance sein, den Negativtrend in der Fremde zu beenden.