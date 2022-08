Putellas ist Europas Fußballerin des Jahres - Oberdorf wird Dritte

Die Spanierin Alexia Putellas ist zum zweiten Mal in Folge zu Europas Fußballerin des Jahres gewählt worden. Lena Oberdorf landete auf Platz drei.

Die Trophäensammlung von Alexia Putellas wird immer größer. Bereits zum zweiten Mal wurde die 28-jährige Mittelfeldspielerin vom FC Barcelona am Donnerstag als Europas Fußballerin des Jahres ausgezeichnet. Die amtierende Weltfußballerin belegte in der Abstimmung von führenden Trainern und Journalisten den ersten Platz vor der englischen Europameisterin Beth Mead (27, Arsenal) und Vizeeuropameisterin Lena Oberdorf (20, VfL Wolfsburg). Das Ergebnis wurde im Rahmen der Champions-League-Auslosung in Istanbul bekanntgegeben.

Putellas spielt die erfolgreichste Saison ihrer Vereinskarriere

Seit 2012 spielt Putellas für den FC Barcelona und ist dort der Motor im Mittelfeld, egal auf welcher Position. Dies gilt auch für die spanische Nationalmannschaft, die ihre Leaderin während der EM schmerzlich vermisste: Einen Tag vor Turnierstart hatte sich Putellas das linke Kreuzband gerissen. Spanien schied im Viertelfinale gegen die späteren Europameisterinnen aus England aus.

Vor der Verletzung trumpfte Putellas auf Vereinsebene auf. Mit 34 Toren spielte sie die erfolgreichste Saison ihrer Karriere, gewann mit Barcelona den spanischen Pokal und erreichte ein weiteres Mal das Finale der Champions League. Putellas' Treffer im Endspiel konnte die 1:3-Niederlage gegen Lyon zwar nicht verhindern, die Kapitänin beendete die Saison aber mit elf Treffern als beste Torschützin und ausgezeichnet als Champions-League-Spielerin der Saison 2021/22.

Oberdorf geschlagen

Bei der Wahl zu Europas Fußballerin des Jahres, die die UEFA in Zusammenarbeit der ESM (European Sports Media) unter Federführung des kicker veranstaltet, erhielt Putellas 97 Stimmen. Mead, die England als beste Torschützin (6) und Vorlagengeberin (5) des Turniers zum EM-Titel geführt hatte, musste sich mit 84 Stimmen knapp geschlagen geben. Oberdorf, die bei der EM zur besten jungen Spielerin des Turniers gewählt worden war, landete mit 47 Stimmen auf Platz drei.

Popp wird Vierte, Magull Zehnte

20 europäische Journalisten, darunter für Deutschland auch einer des kicker, sowie die Trainer und Trainerinnen der 16 Champions-League-Gruppenphase und der 16 EM-Teams waren stimmberechtigt, wobei eigene Spielerinnen nicht gewählt werden durften. Insgesamt standen 22 Kandidatinnen auf der Shortlist.

Alexandra Popp (35 Stimmen), wie ihre Wolfsburger Teamkollegin Oberdorf herausragend bei der EM, verpasste das Podium als Vierte knapp, Lina Magull (FC Bayern, 10 Stimmen) wurde Zehnte.

Die Top 15 auf einen Blick:

1. Alexia Putellas (FC Barcelona) - 97 Stimmen

2. Beth Mead (Arsenal) - 84 Stimmen

3. Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg) - 47 Stimmen

4. Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) - 35 Stimmen

5. Aitana Bonmati (FC Barcelona) - 25 Stimmen

6. Keira Walsh (Manchester City)- 18 Stimmen

7. Leah Williamson (Arsenal) - 17 Stimmen

8. Wendie Renard (Olympique Lyon) - 12 Stimmen

Ada Hegerberg (Olympique Lyon) - 12 Stimmen

10. Lina Magull (FC Bayern) - 10 Stimmen

11. Delphine Cascarino (Olympique Lyon) - 9 Stimmen

12. Amandine Henry (FC Bayern) - 8 Stimmen

Maria Leon (FC Barcelona) - 8 Stimmen

14. Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg) - 6 Stimmen

15. Mary Earps (Manchester United) - 5 Stimmen

Selma Bacha (Olympique Lyon) - 5 Stimmen