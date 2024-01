Puskas Award: Nominierte, Gewinner und Rekorde

Im Januar zeichnet die FIFA im Rahmen der "The Best"-Awards nicht nur Spielerinnen und Spieler aus, auch das schönste Tor des Jahres wird prämiert. Diese Tore sind nominiert.

Diego Maradonas Solo über den halben Platz, Zlatan Ibrahimovics Fallrückzieher aus fast 30 Metern - der Weltfußball bringt Jahr für Jahr Tore hervor, die jedem Fan ewig in Erinnerung bleiben. Seit 2009 gibt es von der FIFA dafür jedes Jahr einen Preis. Mit dem Puskas Award prämiert die FIFA seit 2009 das schönste Tor des Jahres. Die Auszeichnung ist eine Hommage an den 2006 verstorbenen ungarischen Stürmer Ferenc Puskas.

Die Bewertungsgrundlage für 2023 ist wie bei allen FIFA-Awards der Zeitraum zwischen dem 19. Dezember 2022 und dem 20. August 2023. Vom 21. September bis zum 10. Oktober konnten Fans auf der Website des Weltverbandes aus elf Toren ihre drei Favoriten wählen - absteigend gibt es fünf Punkte, drei Punkte oder einen Punkt. Die anderen 50 Prozent des Votings ergeben sich aus einem Gremium von FIFA-Legenden, die ebenfalls dreimal abstimmen.

Im vergangenen Jahr siegte Marcin Oleksy mit einem Fallrückzieher-Tor. Die große Besonderheit: Der Pole spielt mit nur einem Bein Fußball und hob in der polnischen Liga für Amputierte für seinen artistischen Treffer deshalb mit Krücken ab.

Diese Tore sind für den Puskas Award 2023 nominiert

Alvaro Barreal

Im Viertelfinale des US Open Cup gelang dem Argentinier vom FC Cincinnati ein herrlicher Volleytreffer. Der Mittelfeldspieler nahm eine Ecke von außerhalb des Strafraums aus der Luft und knallte die Kugel zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen die Pittsburgh Riverhounds in die Maschen (Endstand 3:1).

Linda Caicedo

Bei der Weltmeisterschaft 2023 gelang der 18-jährigen Kolumbianerin im Vorrundenspiel gegen Deutschland mit einem Schlenzer ins rechte Kreuzeck die spektakuläre Führung (Endstand 2:1). Es war das Tor des Turniers.

Julio Enciso

Auch Enciso traf herrlich aus der Distanz. Sein Fernschuss schlug ebenfalls rechts oben ein, Manchester City Keeper Stefan Ortega Moreno war chancenlos. Die Skyblues mussten sich mit einem 1:1 bei Brighton & Hove Albion zufriedengeben.

Der geht rein: Sam Kerrs Abschluss landet links oben im Netz. IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Sam Kerr

Im Halbfinale der WM 2024 trat die Stürmerin zum Solo an und nagelte den Ball aus rund 25 Metern ins linke obere Eck. Das zwischenzeitliche 1:1 brachte Gegner England aber nicht aus der Ruhe, die Lionesses gewannen am Ende gegen Australien mit 3:1, verloren dann allerdings das Finale gegen Spanien mit 0:1.

Brian Lozano

Im Spiel gegen FC America zeigte Brian Lozano seine hervorragende Schusstechnik. Ein Flatterball des uruguayischen Mittelfeldspielers, der bei Atlas Guadalajara spielt, schlug aus rund 35 Metern ein.

Guilherme Madruga

Außerhalb des Strafraums setzte Guilherme Madruga in der zweiten brasilianischen Liga zum Fallrückzieher an und traf für Botafogo FC-SP über den Keeper von Novorizontino hinweg ins Netz.

Ivan Morante

Brust, Fuß, Brust, Schuss - so die Abfolge wie Ivan Morante eine Klärung ins rechte obere Eck beförderte. Es war das zwischenzeitliche 1:0 für UD Ibiza im Spiel der zweiten spanischen Liga gegen Burgos CF (Endstand 2:0).

Nuno Santos

Nach einem schnell vorgetragenen Angriff über die rechte Seite traf der Angreifer per Rabona aus rund 13 Metern mit Hilfe des Innenpfostens zum Führungstreffer für Sporting Lissabon gegen Boavista (Endstand 3:0).

Durch die Menge hindurch geht Nuno Santos' Rabona. IMAGO/GlobalImagens

Kang Seong-jin

Der Mittelfeldspieler startete im U-20-Asien-Cup-Spiel gegen Jordanien ein unwiderstehliches Solo und markierte den 2:0-Siegtreffer für Südkorea.

Aschat Tagybergen

Wie an der Schnur gezogen schlug der diagonale Fernschuss des kasachischen Kapitäns in der EM-Quali im rechten oberen Eck ein. Nach einem 0:2-Rückstand gegen Dänemark war es das 2:2, Kasachstan gewann am Ende sogar noch 3:2 - für die EM in Deutschland reichte der Sieg allerdings nicht.

Bia Zaneratto

Der Treffer der brasilianischen Angreiferin im ersten Gruppenspiel gegen Panama ist ein Gesamtkunstwerk. Nach einer wunderschönen Kombination über die linke Seite legte Ary Borges mit der Sohle für Bia Zaneratto ab, der Abschluss landete zum zwischenzeitlichen 3:0 hoch im rechten Eck (Endstand 4:0).

Cristiano Ronaldo bekam den ersten Award von Erzsebet Puskas, der Witwe von Ferenc Puskas. imago/Ulmer

Die bisherigen Gewinner im Überblick

2009: Cristano Ronaldo (Manchester United)

2010: Hamit Altintop (Türkei)

2011: Neymar (FC Santos)

2012: Miroslav Stoch (Fenerbahce)

2013: Zlatan Ibrahimovic (Schweden)

Zlatan Ibrahimovics Fallrückzieher aus dem November 2012. IMAGO/TT

2014: James Rodriguez (Kolumbien)

2015: Wendell (Goianesia)

2016: Mohd Faiz Subri (Pulau Penang)

2017: Olivier Giroud (FC Arsenal)

2018: Mohamed Salah (FC Liverpool)

2019: Daniel Zsori (Debrecen)

2020: Heung-Min Son (Tottenham Hotspur)

2021: Erik Lamela (Tottenham Hotspur)

2022: Marcin Oleksy (Warta Poznan)