Pusch: Drei Punkte, "die ein Meilenstein waren"

Der MSV Duisburg hat durch einen knappen Sieg in Berlin einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Kolja Pusch, der erneut zum Matchwinner avancierte, sieht trotzdem noch ein Stückchen Weg vor seinem Team.

Schon beim 2:1-Sieg gegen Halle hatte Pusch durch einen traumhaften Treffer und eine Torvorlage geglänzt, in Berlin erzielte der gebürtige Wuppertaler dann das entscheidende Tor zum zwölften Saisonsieg, durch den die Zebras das Polster zur Abstiegszone auf acht Punkte vergrößerten und damit einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt machten.

Der Matchwinner selbst hatte ein "50:50-Spiel" gesehen. "Beide Mannschaften waren stark und dementsprechend können wir sehr froh mit den drei Punkten sein, weil die ein Meilenstein waren", gab Pusch bei "MagentaSport" zu Protokoll. Endgültig gerettet ist der MSV Duisburg damit zwar noch nicht, doch von größeren Abstiegssorgen, die vor allem nach dem desolaten 1:5 in Kaiserslautern nochmal aufgekommen waren, hat sich der ehemalige Bundesligist inzwischen befreit. "Wenn wir die Leistung weiterbringen, dann werden wir auch noch ein paar Punkte holen, die uns den Klassenerhalt bescheren", sieht Pusch aber noch etwas Arbeit auf sich und sein Team zukommen.

Man muss immer die ganze Saison betrachten, was wir alles erlebt haben. Hagen Schmidt

Der Klassenerhalt wäre dann auch ein einigermaßen versöhnliches Ende nach einer turbulenten Spielzeit mit mehr Tiefen als Höhen. "Man muss immer die ganze Saison betrachten, was wir alles erlebt haben. Wie wir uns dort immer freigeschaufelt haben und die Dinge hinter uns gelassen haben", betonte Chefcoach Hagen Schmidt nach dem Befreiungsschlag in der Bundeshauptstadt. "Wir sind immer in einer eindrucksvollen Art zurückgekommen und das zeigt den Charakter der Jungs. Die fighten und brennen... Wir sind jetzt auf einem guten Weg und wollen das weitermachen."

"Bis zum Ende durchziehen" lautet das Motto, womöglich auch, weil der letzte Spieltag mit dem direkten Duell gegen den SC Verl, der den ersten Abstiegsplatz belegt, zu einem echten Endspiel werden könnte - geht es jedoch nach Pusch, Schmidt und Co., ist der Klassenerhalt zu diesem Zeitpunkt schon längst eingetütet.