"Purer Wille": Pichlers Nummer 4 lässt Kiel durchatmen

Nach dem zweiten Heimsieg in Folge atmet Kiel auf. Trainer Marcel Rapp ordnet den Sieg gegen Bremen entsprechend ein - ebenso Siegtorschütze Benedikt Pichler.

"Es war ein Wahnsinnsspiel", meinte Pichler nach dem 2:1-Erfolg gegen Werder, den er mit seinem Tor in der 65. Minute besiegelte. Sein vierter Saisontreffer, zum vierten Mal reichte es dann auch zu Punkten, insgesamt acht Zähler bei Toren des Stürmers. Sehr zur Freude seines Trainers. "Er läuft auch oft umsonst und wird nicht belohnt. Nun ist er belohnt worden. Seitdem ich da bin, macht der Benni eine sehr gute Entwicklung. Er macht die Bälle fest, er ist gegen den Ball sehr aktiv - und wenn er das noch mit einem Tor krönt, ist das umso besser", so Rapp.

Der KSV-Coach hatte ein "interessantes, aufregendes Spiel" gesehen, am Ende war er nicht nur aufgrund des Dreiers mit seiner Mannschaft "total zufrieden". Schließlich sei die Umsetzung des Plans, "das Spiel an uns zu reißen, auch wenn der Gegner Werder Bremen heißt", auch "sehr gut gelungen".

Wir hatten gute Phasen und haben uns nach dem Ausgleich nicht hängen lassen. Es war purer Wille. Benedikt Pichler

Die Störche waren zunächst "sehr dominant, haben viele Chancen rausgespielt" und sind letztlich "verdient in Führung gegangen". Auch die Reaktion nach dem Ausgleich hat Rapp gefallen. Dies wurde "belohnt mit dem Sieg", der in Rapps Augen "alles in allem verdient" war.

Die Analyse der Partie von Pichler sah ähnlich aus. "Wir hatten einen guten Start, haben einen bitteren Ausgleich kassiert und am Ende den verdienten Sieg erzwungen. Wir hatten gute Phasen und haben uns nach dem Ausgleich nicht hängen lassen. Es war purer Wille" - der zum Sieg führte und Holstein mit nun drei Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz und fünf auf einen direkten Abstiegsplatz erst einmal durchatmen lässt.

Entwarnung bei Reese und Dähne

Durchatmen kann Kiel auch in Sachen Fabian Reese und Torwart Thomas Dähne. "Reese hat eine Oberschenkelprellung und konnte daher nicht weiterspielen", meinte Rapp. Dähne sei derweil "aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er war kurz benommen. Beiden geht es soweit gut, da müssen wir uns keine Sorgen machen."