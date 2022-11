"Pure Erleichterung": Terodde und die Erinnerung an Sandhausen

Siebenmal in Folge hatten die Schalker verloren, ehe sie am Mittwoch gegen Mainz den zweiten Saisonsieg einfahren konnten. Für Siegtorschütze Simon Terodde ein wichtiges Zeichen kurz vor der WM-Pause.

Als Simon Terodde nach dem 1:0-Sieg gegen Mainz ans Mikrofon von "Sky" trat, dürfte sich der ein oder andere Zuschauer an die vergangene Saison erinnert haben - genauer gesagt an den 29. April 2022. An diesem Tag hatte Schalke mit 2:1 gegen den SV Sandhausen gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht.

Der Siegtorschütze hieß damals wie nun auch am Mittwoch gegen Mainz Simon Terodde. Der Schalker Stürmer hatte beim Interview mit stark angeschlagener Stimme kaum mehr ein Wort herausgebracht - und auch nach dem erst zweiten Saisonsieg der Schalker mühte sich Terodde krächzend zu Worten.

Terodde: "Pure Erleichterung"

Bereits bei der 1:2-Niederlage gegen Bremen habe seine Mannschaft ein "gutes Spiel gemacht", so Terodde. "Da haben wir ein gutes Gefühl mitgenommen, das wir heute gerade beim Heimspiel bestätigen mussten. Es ist pure Erleichterung, gerade kurz vor der Winterpause hier noch ein Zeichen zu setzen."

Ein Zeichen und die damit verbundenen Punkte waren bitter nötig für die Schalker nach zuvor sieben Niederlagen in Serie und den fünf Punkten Rückstand auf Platz 16 vor der Partie. Nun sind die Gelsenkirchener bis auf zwei Zähler an Hertha BSC herangerückt.

Nach dem "hochverdienten Sieg" wartet der FC Bayern

Gegen Mainz war Schalke die bessere Mannschaft, hatte die hochwertigeren Chancen und nach 90 Minuten das bessere Ende für sich. Terodde: "Das war kein erzitterter, sondern ein hochverdienter Sieg gegen auswärtsstarke Mainzer. Das macht Mut."

Bei nun noch einem verbleibenden Spieltag in diesem Jahr, an dem die Schalker den FC Bayern empfangen (Samstag, 18.30 Uhr), zog Terodde auch schon eine erste Bilanz: "Jeder hat gesehen, wie schwer die Hinrunde war. Da waren die letzten beiden Spiele ein Schritt in die richtige Richtung." Jeder einzelne habe besser performt, so der 34-Jährige. "Dieses Gefühl müssen wir ins Samstagsspiel und ins Jahr 2023 mitnehmen."