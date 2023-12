Purdy und "CMC" in MVP-Form - Bills rennen über Cowboys hinweg

Drei Spieltage vor dem Ende der Regular Season haben sich die San Francisco 49ers als erstes Team den Division-Titel gesichert. Die Baltimore Ravens lösten ihr Play-off-Ticket, auf das die Buffalo Bills nach dem 31:10 gegen die Dallas Cowboys weiter hoffen dürfen.

Die 49ers (11-3) fuhren bei den Arizona Cardinals (3-11) einen ungefährdeten 45:29-Erfolg ein und sicherten sich (erstmals seit den Siegen 2011 und 2012) zum zweiten Mal in Folge die NFC West. Sollten die Niners im Januar ihr abschließendes Heimspiel gegen die Los Angeles Rams (am Sonntag 28:20 gegen Washington) gewinnen, hätten sie zum zweiten Mal in Folge alle sechs Division-Duelle gewonnen.

Das Rennen um die Play-off-Tickets Der aktuelle Stand in AFC und NFC

Die Ausfälle der beiden Defensive Tackles Arik Armstead und Javon Hargreave machten sich in Arizona am Sonntag allerdings bemerkbar. Die Cardinals erliefen gegen die beste Run-Defense der NFL stolze 234 Rushing Yards. Doch zum einen leistete sich Quarterback Kyler Murray zwei Interceptions - beide auf Cornerback Chavarius Ward, der eine zum Pick Six verwertete. Zum anderen war die Offensive der 49ers einmal mehr nicht aufzuhalten.

Quarterback Brock Purdy (16/25, 242 Yards) warf vier Touchdownpässe. Christian McCaffrey verbuchte drei Touchdowns (bei 115 Yards Rushing und 72 Yards Receiving), Deebo Samuel steuerte zwei weitere bei. Purdy und McCaffrey untermauerten ihre Ansprüche auf den MVP-Titel weiter mit Zahlen. "Er macht alles fürs uns. Er läuft gut mit dem Ball, fängt Bälle, alles. In meinen Augen ist das ein MVP", beantwortete Purdy die Frage, ob "CMC" ein würdiger Gewinner wäre.

Gebrauchter Abend für Prescott - Bills weiter im Geschäft

Weniger gut verlief der Abend für einen anderen Quarterback, dem zuletzt im MVP-Rennen gute Karten eingeräumt worden waren. Dak Prescott kam mit den Dallas Cowboys bei den Buffalo Bills mit 10:31 unter die Räder, warf nur für 134 Yards, keinen Touchdown und eine Interception. Die Bills (8-6) liefen in Person von Running Back James Cook (25 Carries für 179 Yards und einen Touchdown) förmlich über die Cowboys hinweg und sind in der AFC jetzt wieder mittendrin im Rennen um ein Play-off-Ticket.

Die Cowboys (10-4) hingegen mussten im Kampf um den Titel in der NFC East einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Die Philadelphia Eagles (10-3) könnten mit einem Sieg in Seattle zum Abschluss von Woche 15 wieder auf einen Sieg davonziehen. Die Play-offs haben seit Sonntag beide Teams sicher. Gerade für Dallas wäre der Heimvorteil dabei jedoch wichtig: Zuhause haben die Cowboys alle Spiele gewonnen, auswärts vier von sieben verloren.

Lamar windet sich mehrfach raus - Weihnachtskracher bei den 49ers

Auf Platz 1 der AFC thronen die Baltimore Ravens (11-3), die sich im Sunday Night Game mit 23:7 bei den Jacksonville Jaguars (8-6) durchsetzten und ebenfalls für die Postseason planen können. Lamar Jackson (14/24, 171 Yards, TD, INT, 97 Rushing Yards) lieferte einen starken Auftritt ab. Mehrfach befreite sich der Ravens-Quarterback aus scheinbar ausweglosen Situationen.

Auf dem Weihnachtsprogramm der NFL steht nun ein absoluter Kracher: Mit den 49ers und den Ravens stehen sich im Levi’s Stadium die Spitzenreiter aus NFC und AFC gegenüber. Für beide steht der Top Seed für die Play-offs auf dem Spiel, der Heimrecht bis zum Super Bowl (am 11. Februar 2024 in Las Vegas) und ein womöglich kostbares freies Wochenende bedeutet.