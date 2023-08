Punktlose Verler müssen liefern: Was Trainer Ende zuletzt "massiv geärgert" hat

Als einziges Team steht der SC Verl in der neuen Drittliga-Saison bislang noch ohne Punkte da. Am 3. Spieltag gegen Saarbrücken soll sich das laut Trainer Alexander Ende "schnellstmöglich" ändern.

Dass Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg am vergangenen Wochenende nur ein "glückliches" 2:1 gegen Verl feierte, wie Coach Joe Enochs betonte, und dieser den Hausherren ein Kompliment für ein "gutes Spiel" aussprach, half seinem Trainerkollegen auf Verler Seite herzlich wenig.

Stattdessen musste Alexander Ende eben doch den Regensburgern zu drei Punkten gratulieren - ausgerechnet nach dem ersten Spiel in der frisch renovierten Sportclub-Arena nach mehr als zwei Jahren. "Joe, verzeih mir das: Aber ich hätte meine erste PK hier zuhause gerne anders angefangen." In der vergangenen Saison musste Verl bei den Heimspielen nach Paderborn ausweichen.

Somit blickte der im Sommer verpflichtete Nachfolger von Mitch Kniat nach der Niederlage gegen Regensburg und dem 1:3 zum Saisonauftakt gegen Viktoria Köln auf einen verpatzten Saisonstart zurück. Sein Team sei gegen den Jahn nicht gut in die Partie gekommen, habe anschließend zwar viel Ballbesitz gehabt, "aber der bringt uns nichts, wenn man nicht den Ball zum richtigen Zeitpunkt dahinbringt, wo es gefährlich wird", also ins letzte Angriffsdrittel und den gegnerischen Strafraum.

In der zweiten Halbzeit sah Ende nicht nur den zwischenzeitlichen Ausgleich, sondern auch "ein richtig gutes Spiel" seiner Mannschaft - und "ein bisschen die Tragik ähnlich wie bei Viktoria Köln". Damit spielte er auf die Chancenverwertung an, in zwei, drei Szenen "fehlte nicht viel", so der 43-Jährige. Und dann folgte in der 86. Minute der Nackenschlag, als Regensburg die Gastgeber eiskalt auskonterte und in Person von Konrad Faber den Siegtreffer erzielte.

Ende fordert "schnellstmöglich" Punkte

"Was mich massiv ärgert", analysierte Ende, "ist, dass wir zu gierig werden. Wenn du so viel Druck aufbaust, so viele Chancen hast, dann musst du in der Restverteidigung gut stehen." Das sei unter der Woche sogar Thema in der Spieltagsvorbereitung gewesen. "Du musst natürlich ein gewisses Risiko eingehen, aber du darfst niemals deine Restverteidigung so aufgeben, wie wir das beim Gegentor gemacht haben."

Vielleicht mal auf einen Mann im Angriff verzichten, dafür die Kontrolle über das Spiel behalten, forderte Ende. "Daraus müssen wir lernen. Das ist heute bitter, wir sind dafür bestraft worden", sagte er. "Vielleicht wird es noch ein wertvoller Moment für den Rest der Saison, dass wir diese Ohrfeige bekommen haben."

Am Mittwoch steht schon das nächste Ligaspiel auf dem Programm. Es geht gegen den 1. FC Saarbrücken (19 Uhr, LIVE! bei kicker), der als eigentlicher Anwärter auf den Aufstieg ebenfalls einen Fehlstart hingelegt hat (ein Punkt aus zwei Spielen). "Jetzt bleibt nicht viel Zeit, sich zu schütteln", meinte Ende, der dennoch einige positive Dinge aus dem Regensburg-Spiel mitnehmen "und dann schnellstmöglich Punkte einfahren" möchte.