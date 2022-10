Punktgarant Modeste: "Wenn ich nicht an mich glaube, wer dann?"

Dass die Überschrift über das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München den Namen Anthony Modeste tragen würde, war ab der 83. Minute klar. Nur, dass aus einer negativen Konnotation doch noch mit der letzten Sekunde eine positive wurde.

Mit 0:2 war der BVB ab der 53. Spielminute hintengelegen gegen den FC Bayern - und hatte in dieser Phase ideenlos gewirkt. Doch unter anderem mit der Hereinnahme von Joker Anthony Modeste kamen die Dortmunder nochmals auf, der im Sommer aus Köln als Ersatz für Sebastien Haller geholte Stürmer servierte unter anderem stark beim 1:2-Anschlusstreffer von Youssoufa Moukoko.

Dann aber war jene 83. Minute angebrochen, in der Modeste tatsächlich eine herausragende Vorarbeit vom ebenfalls eingewechselten Karim Adeyemi aus nächster Nähe frei vor Manuel Neuer nicht im Kasten unterbrachte - und den Ball dabei fast komplett verfehlte. Und da es dadurch bis tief in die Nachspielzeit beim 1:2 geblieben war, hatten sich mit Sicherheit schon viele BVB-Fans und -Verantwortliche auf eine knappe Niederlage mit dem negativen Beisatz der kläglich vergebenen Modeste-Möglichkeit abgefunden.

Doch es kam anders. Denn quasi mit Ablauf der Nachspielzeit hatte sich Modeste nochmals erfolgreich weggeschlichen und war durch eine herausragende Vorarbeit von Nico Schlotterbeck via Flanke gefunden worden - Kopfball, Jubel, Ekstase, 2:2-Endstand. Und ein glücklicher Franzose inklusive, wie dieser nur zu gern mit seinen mitgebrachten Kindern beim Interview mit "Sky" ausführte: "Am Ende könnte ich zwei Tore schießen, das ist klar. Ich muss nach der Szene aber trotzdem ruhig bleiben, weil das kann immer passieren, dass man einen Torschuss verpasst. Aber am Ende hab ich das 2:2 noch gemacht, das ist das Wichtigste."

Modeste: "Das Einfachste ist in Wirklichkeit das Schwerste"

Ganz aus dem Kopf ging Modeste seine ausgelassene Großchance aber nicht: "In der Szene muss ich das Tor schießen." Zu seiner Verteidigung führte der 34-jährige Routinier noch aus: "Aber manchmal denkt man, das ist das Einfachste - dann ist das aber in Wirklichkeit das Schwerste, glaub mir."

Das Positive überwog aber, was auch sein emotionaler Jubel direkt nach dem Tor und direkt nach Schlusspfiff mit seinen aufs Feld rennenden Sprösslingen bereits gezeigt hatte: "Am Ende habe ich einfach weiter an mich geglaubt. Weil wenn ich das nicht mache, wer soll das dann für mich machen? Und so habe ich mich noch belohnt."

Das freute wiederum auch seinen Trainer Edin Terzic: "Tony war auch am ersten Tor maßgeblich beteiligt. Wie er da den Ball noch einmal quergespielt hat, war herausragend. Und nicht nur Tony hat sich am Ende über das 2:2 gefreut, ich glaube alle - auch das ganze Stadion."

Modeste: "Wir wollen Meister werden"

2:2-Schütze und ein glücklicher BVB-Trainer auf einem Bild: Anthony Modeste wird von Edin Terzic geherzt. IMAGO/Uwe Kraft

Am Rande seines Gesprächs verriet Modeste im Übrigen auch, dass er sich unter der Woche mal beschwert hatte, weil für seinen Geschmack zuletzt zu wenig Flanken für ihn serviert worden waren. Das wollte der Franzose nicht verheimlichen, es aber auch nicht an die große Glocke hängen. Vielmehr überwogen bei ihm die positiven Gefühle an diesem Abend - gerade auch nach dem oft thematisierten und kurzfristigen Transfer weg von Köln: "Für mich ist alles positiv - gerade auch nach meinem Wechsel, wo es anfangs sehr, sehr schwer war. Ich habe viel auf den Deckel gekriegt, aber ich habe im Fußball schon alles gesehen. Ich muss aber positiv bleiben und immer an mich glauben."

Und eben dadurch auch ans Team glauben, das für Modeste "wie eine große Familie ist". Und eine Einheit, die nach wie vor in dieser Saison ein Ziel verfolgt: "Wir wollen Meister werden - und da ist es natürlich besser, hier einen Punkt mitzunehmen als keinen."