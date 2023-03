"Punktemäßig okay" - doch Zorniger ist noch nicht zufrieden

Nach dem 1:1 gegen Hannover 96 sind es weiterhin sechs Punkte, die die SpVgg Greuther Fürth von Rang 16 trennen. Unter Alexander Zorniger hat sich das Kleeblatt stabilisiert, doch wie viel Zorniger steckt schon im Spiel der Spielvereinigung?

Wer wissen wollte, was es über dieses Spiel gegen Hannover 96 zu wissen gab, der musste nach den 90 Minuten am Sonntagnachmittag eigentlich nur einen Blick auf die Schienbeine von Max Christiansen werfen. "Es war kein schönes Spiel", sagte der Fürther Mittelfeldmann, der rechte Stutzen von unten bis oben überzogen mit Flecken. Christiansen hatte sich in zig Zweikämpfe geworfen, keinen Laufweg gescheut, kein Duell ausgelassen.

Ja, es war ein ziemlich kämpferisches Spiel zwischen Fürth und Hannover, dabei ist es doch gerade das Kleeblatt, das sich sonst durch Kurzpass- und Kombinationsfußball auszeichnet und versucht, dieses Element mit jenen Attributen in Einklang zu bringen, für die Alexander Zorniger steht.

Ende Oktober ist der 55-Jährige in Fürth angetreten. Seitdem hat die Mannschaft 17 Punkte aus zehn Partien geholt, eine Ausbeute, mit der der Bundesliga-Absteiger - hochgerechnet auf 23 Spieltage - auf Rang 4 stehen würde. Die Zahlen können sich sehen lassen, zufrieden ist Zorniger allerdings noch lange nicht.

Fürth ist "in einer Situation, in der es punktemäßig okay ist"

"Ich hätte die Entwicklung gern ein bisschen schneller", hatte er schon vor dem 96-Spiel gesagt - hinterher bemängelte er: "In bestimmten Bereichen war es gegen den Ball nicht so intensiv, wie ich mir das wünsche. Und mit dem Ball hätten wir noch viel mehr Qualität gehabt, wenn man sich für den Ballbesitz verantwortlich gefühlt hätte."

Hartnäckigkeit, Gegenpressing und ständige Aktivität sind kennzeichnend für Zornigers Spiel - Fürth gelingt es allerdings noch nicht, diese Attribute Woche für Woche auf den Rasen zu bringen. Und doch: Das Kleeblatt ist "immer noch in einer Situation, in der es punktemäßig okay ist", sagt Zorniger. Als er kam, standen die Fürther zwei Zähler hinter Rang 16, nun sind sie deren sechs voraus. Alles im Lot also - auch wenn Zorniger gerne noch mehr Zorniger-Fußball sehen würde.