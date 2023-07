Punktabzug zum Matchball: Teenagerin Andreeva scheitert nach umstrittener Szene

Die 16-jährige Mirra Andreeva ist im Achtelfinale von Wimbledon ausgeschieden. Dass Maddison Keys als Siegerin vom Platz ging, lag auch an einer umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung.

Zunächst sprach einiges dafür, dass die Reise der Teenagerin weitergeht. Andreeva präsentierte sich im ersten Durchgang nervenstark, ließ den Druck an sich abperlen. Die 28-jährige Keys fand hingegen nicht in ihr Spiel und musste Satz eins mit 3:6 abgeben.

Auch im zweiten Durchgang lag die Qualifikantin ein Break vorne und hatte das Viertelfinale bei 4:1 und 40:30 allmählich vor Augen. Doch Keys kämpfte sich zurück und schaffte es in den Tiebreak - mit dem besseren Ende für die US-Amerikanerin. Andreeva schleuderte daraufhin ihren Schläger über den Platz und kassierte dafür eine Verwarnung. Eine Szene, die noch Konsequenzen nach sich ziehen würde.

Denn beim Stand von 2:5 - Keys hatte ihre Kontrahentin früh den Aufschlag abgenommen - stand die Partie auf des Messers Schneide. Andreeva hatte Spielball zum 3:5, rutschte allerdings beim verlorenen Ballwechsel aus und ließ dabei ihren Schläger hart zu Boden fallen. Die Schiedsrichterin wertete die Aktion als eine Undiszipliniertheit. Die Folge: Punktabzug und Matchball für Keys statt Einstand, alle Erklärungen Andreevas halfen nichts. Eine sehr, ja zu harte Entscheidung, die das Match letztlich entscheiden sollte.

Keys nimmt die Challenge - Andreeva verweigert Handschlag

Nach dem ersten Aufschlag ballte Andreeva zwar schon wieder die Faust, doch der Service-Winner war keiner. Keys nahm die Challenge, der Ball war im Aus. Über den zweiten Aufschlag übte die US-Amerikanerin Druck aus und gewann das Match nach 2:02 Stunden. Der Schiedsrichterin verweigerte die junge Russin anschließend den Handschlag.

Damit steht Keys, die vor Wimbledon das Rasen-Turnier in Eastbourne gewonnen hatte, zum ersten Mal seit 2015 in Wimbledon wieder im Viertelfinale. Sie trifft am Mittwoch auf die Siegerin der Partie Azarenka/Sabalenka. "Sie ist eine phänomenale Spielerin", sagte Keys über die 16-Jährige. Sie habe "einfach nur versucht, im Match zu bleiben, weil ich wusste, dass sich meine viel, viel mehr Jahre auf der Tour auszahlen würden".

Für Andreeva war es erst die zweite Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier. Bei den French Open hatte sie im Mai die dritte Runde erreicht.