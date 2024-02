Punktabzug und Geldstrafe für Bregenz bestätigt

Der Punktabzug gegen Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz bleibt bestehen. Das gab das Protestkomitee der Österreichischen Bundesliga offiziell bekannt. Damit bleibt es beim Abzug von drei Punkten in der laufenden Saison sowie einer Geldstrafe von 25.000 Euro (davon 10.000 Euro bedingt).

"Mit der Entscheidung des Protestkomitees ist der verbandsinterne Instanzenzug der Österreichischen Fußball-Bundesliga abgeschlossen", schreibt die Bundesliga. Allerdings kann Bregenz innerhalb von acht Tagen (bis 29.02.2024) noch eine Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht einbringen.

Die Bregenzer hatten in dieser Saison die drei brasilianischen Profis Gabryel Monteiro, Matheus Lins und Ricardo ohne gültige Arbeitsbewilligung eingesetzt. Das Trio kam in insgesamt 24 Saisonspielen für den Aufsteiger aus Vorarlberg zum Einsatz. Das Verfahren gegen den Zweitligist lief seit November.

Durch den Punktabzug waren die Bregenzer vom dritten auf den sechsten Platz zurückgefallen. In das Frühjahr war die Mannschaft von Coach Markus Mader mit einem 2:1-Auswärtssieg beim Nachholspiel gegen die Vienna gestartet. Am kommenden Spieltag steht ein Heimspiel gegen Schlusslicht SKU Amstetten an.