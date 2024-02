Punkt in Kielce "kann am Ende Gold wert sein"

Große Freude beim THW Kiel, Deutschlands Rekordmeister hat mit dem 36:36 (15:17) bei Industria Kielce einen wichtigen Schritt in Richtung direkten Sprung ins Viertelfinale unternommen. Das Remis hatten die Kieler vor allem Routinier Niclas Ekberg zu verdanken, der fast mit der Schlusssirene zum Endstand traf.

"Ich bin sehr stolz auf meine Jungs, wie sie mit Leidenschaft, harter Arbeit und ganz viel Mut doch noch diesen Punkt gewonnen haben. Dieser kann am Ende Gold wert sein, oder auch nicht. Gold wert war aber auf jeden Fall der Charakter, den meine Jungs heute gezeigt haben", so Kiels Trainer Filip Jicha.

"Es war ein großes Spiel, ein großer Kampf. Jeder kann sich über den einen Punkt ärgern oder enttäuscht sein. Ich sehe ihn als positives Resultat für uns, weil der THW Kiel lange vorn lag. Am Ende waren wir mit zwei Toren in Führung, Kiel kam noch einmal zurück. Ich denke, das Unentschieden geht in Ordnung", bilanzierte Kielces Coach Talant Dujshebaev.

"Es war ein großes Match mit ganz viel Tempo und ganz vielen unterschiedlichen Arten, Handball zu spielen. Ich bin sehr glücklich, dass es uns endlich gelungen ist, hier in Kielce zumindest einen Punkt zu holen - vor allen Dingen, wenn man betrachtet, wie das Spiel am Ende lief", freute sich Niclas Ekberg und war "sehr stolz, diesen Punkt hier gewonnen zu haben."

"Wir hatten die Chance, die zwei Punkte zu holen. Das ist bitter", sagte Andreas Wolff, der vor seinem Wechsel nach Polen 2019 drei Jahre für Kiel gespielt hatte, nach der Partie laut SID und fügte an: "Ich hätte besser spielen können. Es war ein hartes Spiel, aber immerhin haben wir einen Punkt geholt."

THW Kiel mehrfach mit drei Treffern vorne

"Es war ein unglaublich intensives Match, so wie man Handball sehen möchte. Glückwunsch an den THW Kiel zu dem Punkt, und Glückwunsch an meine Mannschaft zu dem Punkt", so auch Kielces Europameister Dylan Nahi, der seinem Team gemeinsam mit Nicolas Tournat ein frühes 3:1 beschert hatte.

Beim THW Kiel war es vor allem Harald Reinkind, der für Durchschlagskraft sorgte und mit seinem dritten Treffer zum 5:5 stellte. Deutschlands Rekordmeister hatte nun das Momentum, hatte sich beim 6:9 (15.) erstmals eine deutlichere Führung erspielt. Kielce kam aber immer wieder zurück, glich mit einer Dreierserie zum 12:12 aus und hatte auch mit dem Tor zum 15:17 in Durchgang eins das letzte Wort.

Kielce mit starker Schlussphase

Kiel setzte auch im zweiten Durchgang seine Leistung fort, Kielce holte das 17:20 beim 21:21 wieder auf und ließ sich auch vom 21:24 nicht aus der Bahn werfen. Immer wieder kämpfte das Dujshebaev-Team und drehte dann mit einer Dreierserie zum 31:30 (53.) das Blatt. Kiel holte sich noch einmal die Führung zurück, Kielce aber schien beim 34:32 alle Trümpfe in der Hand zu halten.

"Wir lagen lange vorn, wussten aber genau, dass Kielce zurückkommen und um jede Chance kämpfen würde. Fünf Minuten vor Schluss waren sie dann vorn", hatte Jicha mit Blick auf den Spielverlauf betont. Aber während vorne Bilyk zweimal traf, war hinten Bellahcene zur Stelle. Und als Igor Karacic neun Minuten die vermeintliche Entscheidung zum 36:35 setzte, konnten Pekeler mit dem schnellen Anwurf zu Duvnjak und der mit dem Pass auf Ekberg dann noch den Buzzer-Beater zum Remis setzen.

"Wir sind eine Mannschaft, die mit einem Unentschieden nicht zufrieden ist. Wir sind mit der Überzeugung auf den Platz gegangen, dass wir gewinnen können, also ist es "nur" ein Unentschieden. Es fällt mir schwer zu sagen, was wir zum Sieg gebraucht hätten. Bei einem so ausgeglichenen Spiel und mit so gleichwertigen Mannschaften war vielleicht auch ein bisschen Glück dabei", so Kielces Rückraumshooter Szymon Sicko.

Der frühere Hüttenberger ergänzt: "Am Ende haben wir einen Zwei-Tore-Vorsprung herausgespielt, und es ist schade, dass wir ihn nicht bis zum Ende halten konnten. Trotz allem verdient die Mannschaft Applaus für das gewonnene Unentschieden, weil wir das ganze Spiel über dem Gegner hinterhergelaufen sind und ihn eingeholt haben."

Direktvergleiche wie ein Zusatzpunkt

So bleibt es bei drei Zählern Polster auf die Polen, zudem hat man auch den direkten Vergleich für sich entschieden. Punktgleich mit Kielce ist auch Paris St. Germain, die mit 31:25 bei Schlusslicht Eurofarm Pelister Bitola siegten - auch hier liegen die Zebras im Direktvergleich vorne.

Am heutigen Donnerstag kann Aalborg mit einem Heimsieg über Zagreb auf Rang 2 vorstoßen, Pick Szeged könnte mit einem Heimerfolg über Kolstad zu Kielce und PSG aufschließen. Beide Gastteams kämpfen in einem Fernduell um den Einzug in die Play-offs, Zagreb liegt einen Zähler hinter Szeged und einen Punkt vor Kolstad.

Kiel hat noch Heimspiele gegen Bitola und Zagreb sowie zwischendrin ein Auswärtsspiel in Szeged. Am nächsten Spieltag kommt es unter anderem zu direkten Duellen zwischen Aalborg und Szeged sowie zwischen Paris und Kielce.

