Pummer verlässt Pipinsried schon wieder

Andreas Pummer wird den FC Pipinsried am Saisonende bereits wieder verlassen. Der ehemalige Co-Trainer von Türkgücü München hatte den Aufsteiger erst im November übernommen und in vier Spielen sieben Punkte in der Regionalliga Bayern erkämpfen können.

Dirigiert in der kommenden Saison nicht mehr den FC Pipinsried: Andreas Pummer imago images/foto2press