Pululu kehrt nicht zum SC Verl zurück

Presley Pululu wird nicht zum SC Verl zurückkehren. Der Vertrag des 20-jährigen Stürmer wurde aufgelöst.

Bereits in der vergangenen Rückrunde war Presley Pululu an den Südwest-Regionalligisten Hessen Kassel verliehen worden, für den er in zwölf Spielen ein Tor erzielte. Zur Rückkehr nach Verl wird es nicht mehr kommen. Der Drittligist gab am Mittwoch bekannt, dass Pululus Vertrag aufgelöst worden ist.

Der Franzose war erst im Sommer 2022 vom SC Paderborn II nach Verl gekommen und absolvierte in der Hinrunde 2022/23 fünf Drittliga-Einsätze. Wohin es Pululu - jüngerer Bruder von Fürths Afimico Pululu - zieht, ist unklar.

Ausgebildet wurde er beim Schweizer Erstligisten FC Basel.