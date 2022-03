Pullachs Doppelschlag führt in Dachau zum Sieg - Donaustauf gewinnt das Spitzenspiel

Im Tabellenkeller der Bayernliga Süd haben einige Klubs ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen, was unter anderem Spitzenreiter SpVgg Hankofen-Hailing zu spüren bekam. Ein Topspiel stand auch auf dem Programm, hier schlug der SV Donaustauf den Tabellenzweiten SV Kirchanschöring.

Neun Ligaspiele ohne Niederlage, mit dem FC Ingolstadt 04 II ist im Aufstiegsrennen zu rechnen, allerdings könnte der Abstieg der Profi-Mannschaft in die 3. Liga allen Regionalliga-Ambitionen der kleinen Schanzer einen Strich durch die Rechnung machen. Doch das ist noch Zukunftsmusik, die Gegenwart demonstrierte erneut, wie gefestigt die Mannschaft von Trainer Alexander Käs agiert. Von Beginn hat drückte sie dem Spiel gegen den Tabellenzehnten FC Ismaning den Stempel auf. Ismaning musste zudem ab der 32. Minute in Unterzahl spielen, Schad sah Gelb-Rot. Noch vor der Pause erzielte Götzendörfer per Elfmeter die verdiente Führung. Nach einem toll vorgetragenen Angriff über den rechten Flügel erhöhte Meikis in der 59. Minute auf 2:0. Damit war Ismaning endgültig geschlagen.

Ansonsten stand am Freitag vor allem der Tabellenkeller im Fokus. Dort ergatterten sowohl der VfB Hallbergmoos gegen den TSV 1860 München II (1:1) als auch der TSV Wasserburg/Inn (0:0) gegen den TSV Landsberg einen Zähler. Für den VfB hätte es vor 620 Zuschauern - der Klub lud nahegelegene Vereine mit einer Freikarten-Aktion ein - beinahe zum Sieg gereicht, doch Löwen-Spieler Zehetbauer glich in der 87. Minute die Werner-Führung (15.) doch noch aus.

Am Samstag ließ der souveräne Spitzenreiter SpVgg Hankofen-Hailing überraschend Punkte liegen gegen Abstiegskandidat FC Gundelfingen. Die Gäste konnten sich im ersten Durchgang bei ihrem Torwart Ratter bedanken, der bei einigen Heimchancen stark reagierte. Und es kam für den FCG noch besser: Nach gut einer Stunde blieb Ratter beim Elfmeter gegen Wagner Sieger. Doch so süß sich Fußball im einen Moment anfühlt, so säuerlich-bitter schmeckt er schon im nächsten Moment: In der 66. Minute ließ der Gundelfinger Torwart einen Einwurf aus den Händen rutschen, Sommersberger staubte zur Führung ab. Doch gegen Ende hin bekam das Spiel nochmal eine Wendung: Hankofens Lazar sah nach gestrecktem Bein Gelb-Rot (83.), kurz darauf gab es Handelfmeter für Gundelfingen, den Kühn im Tor unterbrachte. Hankofen hätte sich wohl mehr als einen Zähler erwartet, kann diesen kleinen Ausrutscher tabellarisch aber gut verkraften. Gundelfingen wird den Punktgewinn für die Moral gut brauchen können, steht aber dennoch noch auf einem Abstiegsrelegationsplatz.

Dort stand der TSV Dachau vor diesem Spieltag, der nach dem Hallbergmoos-Unentschieden des Vortags und der eigenen 1:2-Heimniederlage gegen Mitkonkurrent SV Pullach auf einen direkten Abstiegsplatz fällt. Knechts Großchance in der 7. Minute, als er zunächst frei durch war, dann aber von Dachaus Kelmendi im letzten Moment noch gestört wurde, gab die Richtung vor. In der 23. Minute wurde Knecht wieder beim Abschluss gestört, der Ball sprang diesmal zu Zander, der Pullach in Führung brachte. Vier Zeigerumdrehungen darauf machte es Knecht dann richtig stark, als er eine Flanke volley nahm und das Leder tatsächlich ins Netz donnerte. Doch Dachau steckte diesen Doppelschlag gut weg, Kelmendis Freistoß gelangte zu Weiser, der aus kurzer Distanz einschob. Vetter nahm kurz vor der Pause ebenfalls die Innenseite, doch er verpasste den Ausgleich knapp. Zwischenzeitlich roch es stark nach dem zweiten Dachauer Tor, aber in der Schlussphase befreite sich Pullach wieder stärker und holte sich den Sieg, der den Hoffnungen auf den Klassenerhalt große Nahrung verleiht.

Wenn es nach dem SV Donaustauf geht, dann wäre der Klassenerhalt ein alles andere als gewünschtes Saisonresultat. Die Oberpfälzer gehen schließlich mit einem namhaften Kader an den Start und blicken mit beiden Augen nach oben. Im Verfolgerduell beim SV Kirchanschöring dauerte es bis zur 49. Minute, ehe das bis dahin ausgeglichene Spiel auf die Seite der Gäste kippte. Erst erzielte Idrizovic die Führung, in Minute 52 erhöhte Özlokman auf 2:0. SVK-Keeper Disterer verhinderte danach mit starken Paraden die Vorentscheidung, und auf der Gegenseite brachte Vogl in der 65. Minute die Gelb-Schwarzen mit einem Elfmeter wieder heran. Kirchanschöring wollte jetzt den Ausgleich, Donaustauf blieb jedoch schadlos und durfte in der 89. Minute nach dem 3:1 von Sautner endgültig den Anschluss an Platz zwei bejubeln. Da trübte auch Gelb-Rot für Muro in der Nachspielzeit die Laune nicht mehr, allenfalls die verletzungsbedingte Auswechslung von Torwart Jurasi in der 83. Minute ließ ein paar sorgenvolle Mienen erkennen.

Ein Spiel mit begrenzter tabellarischer Brisanz gewann der TSV 1847 Schwaben Augsburg beim FC Deisenhofen. Zweimal Kania (14./60.) und Fackler-Stamm (74.) brachten die Schwaben auf 3:0, Rembeck glückte in der 81. Minute noch der Ehrentreffer.

Am Sonntag findet noch die Partie zwischen Türkspor Augsburg und dem VfR Garching statt. Gerade für die abstiegsbedrohten Garchinger eine wichtige Auswärtsreise.