Pulisic fehlt Chelsea monatelang

Am Mittwoch verpflichtete Chelsea Joao Felix, während Trainer Graham Potter auf der Spieltags-PK auch schlechte Nachrichten hatte.

Es sind ereignisreiche Zeiten bei einem kriselnden FC Chelsea, der in der Premier-League-Tabelle lediglich Rang zehn belegt. Gegen Manchester City setzte es zuletzt zwei bittere Niederlagen, der Transfer von WM-Star Enzo Fernandez stockt, die Fans besingen nicht Trainer Graham Potter, sondern dessen Vorgänger Thomas Tuchel. Und das alles in Tagen, in denen man auch von Vereinslegende Gianluca Vialli Abschied nehmen musste.

Am Mittwoch folgte dann mal eine positive Nachricht: Die Leihe von Joao Felix bis Saisonende ging über die Bühne, auch wenn das mit einer rund zehn Millionen Euro schweren Gebühr für den Angreifer von Atletico Madrid ein durchaus kostspieliges Unterfangen war. Immerhin: Die harmlose Offensive könnte neu belebt werden, einiges an Potenzial bringt der einst 126 Millionen Euro teure portugiesische Nationalspieler definitiv mit.

Ein Potenzial, dessen Verwirklichung die Blues alleine schon deshalb sehr gut gebrauchen können, weil Coach Potter am Mittwoch auch noch schlechte Nachrichten zu verkünden hatte. Pierre-Emerick Aubameyang steht nach überstandenen Rückenproblemen am Donnerstagabend im Ligaspiel gegen Stadtrivale Fulham (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder zur Verfügung. "Pierre wird zum Kader gehören", so Potter. Zwei andere Angreifer werden hingegen lange fehlen.

Das Ausmaß bei Sterling ist noch unklar

Raheem Sterling und vor allem Christian Pulisic hat es bei der Niederlage gegen City in der Liga (0:1) übler erwischt. Der 24-jährige US-Amerikaner wird wegen einer Knieverletzung "mehrere Monate fehlen", verriet Potter. "Bei Raheem denken wir, dass es etwas weniger Zeit brauchen wird." Auch das klingt erst einmal aber nur bedingt positiv, der Neuzugang von Manchester City wird in den kommenden Wochen keine Hilfe sein können. Auch wenn die Schwere von Sterlings Verletzung laut Potter noch final evaluiert wird.

Über andere Langzeitverletze durfte der Coach derweil wieder zuversichtlicher sprechen: Nach N'golo Kanté konnte am Mittwoch auch Reece James wieder auf dem Platz trainieren, wenn auch - wie der Franzose - individuell. Potter mahnt: "Es ist noch ein langer Weg zurück."