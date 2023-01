Puerta: Vertrag bei Bayer 04, Spielpraxis beim Club

Bayer 04 Leverkusen hat am Dienstag Gustavo Puerta unter Vertrag genommen, der Kapitän der kolumbianischen U-20-Nationalmannschaft wird aber zunächst für den 1. FC Nürnberg spielen.

19 Jahre, technisch versiert, aktuell mit der U 20 Kolumbiens noch bei der Südamerika-Meisterschaft im Einsatz - und künftig bei Bayer 04 vertraglich gebunden: Leverkusen hat sich zum Ende der Wintertransferperiode die Dienste von Gustavo Puerta vom kolumbianischen Hauptstadt-Klub Bogota FC bis zum 30. Juni 2028 gesichert.

Für die Werkself wird der zentrale Mittelfeldspieler aber zunächst nicht auflaufen, für Puerta geht’s nach dem U-20-Turnier wohl bis 2024 in Nürnberg weiter. "Wir pflegen mit dem 1. FC Nürnberg schon seit langem eine gute Verbindung und haben auch in diesem Fall eine für alle Seiten vorteilhafte Vereinbarung getroffen. 'Der Club' bekommt einen starken und entwicklungsfähigen Spieler, und Gustavo kann sich hier in Deutschland auf sehr hohem Niveau akklimatisieren und notwendige Spielpraxis sammeln", begründet Bayer-Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes die sofortige Leihe an den FCN.

Es spricht für den Club, dass wir derartige Modelle mit etablierten Bundesliga-Vereinen umsetzen können. FCN-Sportvorstand Dieter Hecking

Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking sieht in dem Transfer einen "Vorgriff auf die neue Saison und keine Sofortmaßnahme. Es spricht für den Club, dass wir derartige Modelle mit etablierten Bundesliga-Vereinen umsetzen können."

Die guten Erfahrungen mit Castrop

Auch Olaf Rebbe freut sich nach dem Deal mit Bayer: "Wir haben mit dieser Art von Leihmodellen bereits in der jungen Vergangenheit z.B. mit Jens Castrop sehr gute Erfahrungen gemacht. Gustavo wird die Zeit bekommen, sich gut bei uns zu akklimatisieren und zu integrieren."

Puerta wird, wenn er beim Club angekommen ist, die Rückennummer 24 erhalten. Die Finalrunde der Südamerika-Meisterschaft dauert bis zum 12. Februar.